Emir Demir za "Avaz" nakon što je otkrio mezar Huseina‐kapetana Gradaščevića: To je za mene bilo iznenađenje, nadao sam se da ću ga pronaći

Historičar Emir Demir nakon višemjesečnih istraživanja, 26. avgusta u Istanbulu pronašao je mezar Husein-kapetana Gradaščevića.
Husein‐kapetan Gradaščević, poznat kao “Zmaj od Bosne”, bio je jedan od najznačajnijih bosanskih političkih i vojnih vođa prve polovine 19. stoljeća.
Kako je za portal „Avaza“ kazao Demir, u biti, nadao se da će nekada pronaći mezar Gradaščevića, ali kada je stvarno došao do tog mjesta, naravno, postojala je iskra sumnje. Ovom prilikom ispričao nam je slijed događaja.
- Ja već duže vremena radim na osmanskoj, arhivskoj građi. Radio sam dugo vremena na osmanskim defterima za područje Srednje Bosne, naročito, tako da sam se susretao i često sa dokumentima koji su tretirali tu tematiku Husein kapetana. Prije njegovoga ustanka i nakon ustanka koji su tretirali svakako odnos prema njemu, poduzimanje mjera itd, bio sam dobro upoznat sa tom tematikom. Između ostalog, bilo je i tu dokumenta koji su govorili o njegovoj deportaciji u Anadoliju, nakon što je on, nakon svih događaja, dobio djelomičnu amnestiju i nakon što je sam pristao da dođe u Istanbul. Tu se nekako sva ta priča završavala – kaže Demir.
Kriva tumačenja i neistine
Dodao je kako se u posljednje vrijeme na internetu, u medijima pojavljivala informacija, uključujući i ljude koji obilaze mezar Gradaščevića postojala je dilema je li to uistinu taj mezar ili je to jedan od drugih. Ističe kako je bilo mnogo spekulacija, čak i neistina, te krivih tumačenja.
- I javnost je zahtijevala da se nađe i pronađe konačno rješenje u najmanju ruku da se te špekulacije odbace. Najbolji način da se odbace je bilo da se ustvari nađe pravo grobno mjesto, mezar na kojem je ukopan Husein-kapetan Gradaščević i na taj način da se anuliraju sve te glasine i krivi navode koji su prije dolazili. Ono čemu sam ja prvo pristupio sa nekolicinom svojih prijatelja i osmanista i teologa i tako dalje, oni koji su upućeni u osmanistiku, jeste da pronađemo dio ovih mezara za koje se tvrdilo da su Huseina-kapetana Gradaščevića na Ejupsultanu u Istanbulu. I neko je od nas prilikom putovanja, ili dobijali smo slike od svojih prijatelja, na osnovu koji smo zaključivali, na osnovu uvida, ono što je napisano na epitafima, odnosno na tarihima koji su stajali na nišanima, da u stvari su to sasvim neke drugi ličnosti, visoke ličnosti, međutim, tu se nije pojavljivalo ni jednoj formi, nije bilo nikakve sugestije, niti nagovještaja da bi se ustvari moglo raditi o Husejinu-kapetanu – istakao je Demir za naš medij.
Istraživanje o Gradaščeviću
Dodao je da je prije određenog vremena istraživao sve ono što su ranije naši prethodnici pisali o Husein-kapetanu, o njegovome ukopu, o njegovome mezaru i tako dalje, i najviše se oslonio na ono što je pisao Hamdija Kreševljaković u knjizi „Kapetani i kapetanije u Bosni i Hercegovini“ i dodatku koji je spomenuo u videu.
Riječ je o u Narodnoj uzdanici iz 1935., gdje je sebe Kreševljaković korigovao u vezi godine smrti Huseina-kapetana Gradaščevića, kada je rekao da to nije bilo 1833. godine kao što je potvrdio u svojoj knjizi, nego je naknadno dobio sliku toga nišana.
- I na tome nišanu je utvrdio da je to bilo stvari 17. avgusta 1834. godine prema Gregorijanskom, preveo je sa Hidžretskoga i na taj način smo mi došli do oblika, pretpostavili smo od tih nišana koji su bili svi uslikani, došli smo do oblika kako bi taj nišan trebao da izgleda. Pošto je slika bila veoma slaba i uglavnom dobivali smo u digitalnoj formi tu uzdanicu, ja sam našao original Narodne uzdanice u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i uspio sam da uslikam, odnosno uvećam tu sliku za nišan za kojeg se pretpostavlja da je Husein-kapetanov i prepoznao sam fragmente sve te prema onome tekstu kojeg je sam Hamdija Kreševljaković potpisao, jer je tu bio problem sada uspoređivanja odnosno komparacije. Na slici je bilo više zbijenih nišana i nismo znali koji bi mogao da bude od tih, mada je ovaj bio u nekom centralnom položaju. Kada smo tu uspjeli te fragmente spojiti onda smo dobili siguran oblik nišana i naravno potvrdu da bi mogao taj nišan još da postoji jer prošlo je od posljednjeg viđenja toga nišana odnosno njegovog fotografisanja, više od 90 godina i uvijek postoji mogućnost da tih nišana više nema, da se ta grobna mjesta može zamijenjena nekim drugim, da su nišani uništeni. Međutim ono što znamo je da su na tom području uglavnom rađeni nišani od veoma dobrog kamena jednog kvalitetnog granita i postojala je pretpostavka da bi to se moglo i sačuvati – kaže nam Demir.
"Našao ga za dan"
Demir je na poslovni put krenuo 25. avgusta, ali je svratio do Ejupsultana. Pred mrak je pregledao sve to i prije toga je, kaže, logički skicirao lokaciju na nekih 200 metara, prema konfiguraciji koja je bila prikazana na samoj slici.
- Utvrdio sam da bi to moglo biti na nekih 200 metara. Te noći, odnosno samu noć nisam uspio da nađem. Međutim ujutro već 26.8. u 10 sati sam naišao na taj nišan i naravno to je bilo za samog mene iznenađenje, jer uvijek idete sa pretpostavkama da prolazak tolikih godina će biti razlog da takav nišan ne bude očuvan, veoma dobro očuvan nišan, odolio je do sada zugu vremena, vjerovatno će dugo još odolijevati. Mislim da sam spomenuo šta je motiv i način na koji sam došao do toga i onda smo naravno to objavili u medijima i danas je također prezentiran video na kojem je pojašnjena tačna lokacija i tačno očitavanje onoga što se nalazi na nišanu da bi se isključile svake sumnje, odnosno svake vrste dalje špekulacije – kazao je Demir.
Kolektivni rad
Dodao je da se savjetaovao sa Nesibom Pepićem iz Novog Pazara, porijeklom iz Tutina, koji je osmanista, profesorom historije Husnijom Kamberovićem, koji mu je kako kaže ustupio veliki dio svoje građe, jer je Kamberović radio dugo na toj građi koji je također dio te građe dobio od Bege Gradaščevića koji je radio dugo na prikupljanju građe.
- On je nažalost umro (op.a. Bego Gradaščević), nije dočekao ovaj trenutak, međutim dosta je pomogao da se određeni segmenti i da se određene informacije nađu u knjizi Husnije Kamberovića. To su bile prethodna iskustva iako sam ja sam pronašao taj mezar tamo ja smatram da je ovo bio rezultat kolektivnog rada svih nas, a posebno kada se gleda na te naše umne autoritete koje smo prije imali kao što je Hamdija Kreševljaković. Da on to nije zabilježio vjerovatno mi nikada ne bi došli do toga – kazao nam je.
Dodao je da kada je pronašao nišan postojala je nevjerica s obzirom da mu se ukazala čast da upravo on, nakon što je posljednjih put prije devedeset godina slikan nišan, pronađe mjesto, odnosno mezar.