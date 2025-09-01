Emir Demir za "Avaz" nakon što je otkrio mezar Huseina‐kapetana Gradaščevića: To je za mene bilo iznenađenje, nadao sam se da ću ga pronaći

Historičar Emir Demir nakon višemjesečnih istraživanja, 26. avgusta u Istanbulu pronašao je mezar Husein-kapetana Gradaščevića. Husein‐kapetan Gradaščević, poznat kao “Zmaj od Bosne”, bio je jedan od najznačajnijih bosanskih političkih i vojnih vođa prve polovine 19. stoljeća. Kako je za portal „Avaza“ kazao Demir, u biti, nadao se da će nekada pronaći mezar Gradaščevića, ali kada je stvarno došao do tog mjesta, naravno, postojala je iskra sumnje. Ovom prilikom ispričao nam je slijed događaja. - Ja već duže vremena radim na osmanskoj, arhivskoj građi. Radio sam dugo vremena na osmanskim defterima za područje Srednje Bosne, naročito, tako da sam se susretao i često sa dokumentima koji su tretirali tu tematiku Husein kapetana. Prije njegovoga ustanka i nakon ustanka koji su tretirali svakako odnos prema njemu, poduzimanje mjera itd, bio sam dobro upoznat sa tom tematikom. Između ostalog, bilo je i tu dokumenta koji su govorili o njegovoj deportaciji u Anadoliju, nakon što je on, nakon svih događaja, dobio djelomičnu amnestiju i nakon što je sam pristao da dođe u Istanbul. Tu se nekako sva ta priča završavala – kaže Demir. Kriva tumačenja i neistine Dodao je kako se u posljednje vrijeme na internetu, u medijima pojavljivala informacija, uključujući i ljude koji obilaze mezar Gradaščevića postojala je dilema je li to uistinu taj mezar ili je to jedan od drugih. Ističe kako je bilo mnogo spekulacija, čak i neistina, te krivih tumačenja.

Husein-kapetan Gradaščević . Wikipedia Husein-kapetan Gradaščević . Wikipedia

- I javnost je zahtijevala da se nađe i pronađe konačno rješenje u najmanju ruku da se te špekulacije odbace. Najbolji način da se odbace je bilo da se ustvari nađe pravo grobno mjesto, mezar na kojem je ukopan Husein-kapetan Gradaščević i na taj način da se anuliraju sve te glasine i krivi navode koji su prije dolazili. Ono čemu sam ja prvo pristupio sa nekolicinom svojih prijatelja i osmanista i teologa i tako dalje, oni koji su upućeni u osmanistiku, jeste da pronađemo dio ovih mezara za koje se tvrdilo da su Huseina-kapetana Gradaščevića na Ejupsultanu u Istanbulu. I neko je od nas prilikom putovanja, ili dobijali smo slike od svojih prijatelja, na osnovu koji smo zaključivali, na osnovu uvida, ono što je napisano na epitafima, odnosno na tarihima koji su stajali na nišanima, da u stvari su to sasvim neke drugi ličnosti, visoke ličnosti, međutim, tu se nije pojavljivalo ni jednoj formi, nije bilo nikakve sugestije, niti nagovještaja da bi se ustvari moglo raditi o Husejinu-kapetanu – istakao je Demir za naš medij. Istraživanje o Gradaščeviću Dodao je da je prije određenog vremena istraživao sve ono što su ranije naši prethodnici pisali o Husein-kapetanu, o njegovome ukopu, o njegovome mezaru i tako dalje, i najviše se oslonio na ono što je pisao Hamdija Kreševljaković u knjizi „Kapetani i kapetanije u Bosni i Hercegovini“ i dodatku koji je spomenuo u videu. Riječ je o u Narodnoj uzdanici iz 1935., gdje je sebe Kreševljaković korigovao u vezi godine smrti Huseina-kapetana Gradaščevića, kada je rekao da to nije bilo 1833. godine kao što je potvrdio u svojoj knjizi, nego je naknadno dobio sliku toga nišana.

Fotografija Gradščevićevog mezara u listu "Narodna uzdanica" . Facebook Fotografija Gradščevićevog mezara u listu "Narodna uzdanica" . Facebook