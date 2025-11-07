Mark Zakerberg najavio inicijativu za integraciju umjetne inteligencije u liječenju bolesti

Suosnivač kompanije Meta Mark Zakerberg (Zuckerberg) i njegova supruga objavili su na američkoj platformi društvenih medija Facebook da pokreću inicijativu za integraciju vještačke inteligencije kako bi pomogli naučnicima u liječenju bolesti.

Zakerberg je naglasio da će se inicijativa "Chan Zuckerberg" fokusirati na izgradnju Biohuba kao prve istraživačke organizacije koja kombinuje naprednu vještačku inteligenciju i biologiju.

- Okupljamo vodeće istraživače vještačke inteligencije, naučnike, ogromne računarske klastere i najveće skupove podataka o ljudskim ćelijama kako bismo stvorili virtuelne ćelije i virtuelne imunološke sisteme koji će pomoći u unapređenju nauke - rekao je Zakerberg.

Inicijativa "Chan Zuckerberg", neprofitna organizacija koju su Zuckerbergovi pokrenuli 2015. godine, ima za cilj rješavanje društvenih problema, od liječenja ili prevencije bolesti do poboljšanja obrazovanja i rješavanja potreba lokalnih zajednica.

Novi smjer sužava opseg filantropske organizacije.

Zakerberg je jedna od poznatih tehnoloških ličnosti koja je smanjila inicijative za raznolikost, jednakost i provjeru činjenica otkako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) preuzeo dužnost u januaru.

Ranije su mediji izvještavali da je organizacija prestala podržavati neprofitne organizacije za stanovanje i prestala finansirati osnovnu školu koja je pružala obrazovanje i zdravstvenu zaštitu djeci iz porodica s niskim primanjima.

Meta Platforms je u petak objavio planove da u naredne tri godine u SAD-u potroši 600 milijardi dolara, prvenstveno na razvoj podatkovnih centara umjetne inteligencije i stvaranje radnih mjesta.

- Izgradnjom u SAD-u ne samo da unapređujemo tehnologiju i infrastrukturu umjetne inteligencije, već i stvaramo radna mjesta, podržavamo lokalne ekonomije i jačamo američko tehnološko vodstvo - navodi se.

- Kako važnost umjetne inteligencije raste, tako će rasti i važnost podatkovnih centara. Nastavit ćemo graditi i skalirati infrastrukturu za budućnost umjetne inteligencije, istovremeno podržavajući zajednice koje nas ugošćuju - dodaje se.

Kompanija je u oktobru saopštila da otpušta 600 radnika u svojoj jedinici za umjetnu inteligenciju.