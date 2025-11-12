Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REZULTATI IZNENAĐUJUĆI

Međunarodno istraživanje otkrilo koji jezik je najbolji za vještačku inteligenciju

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Merilendu u saradnji sa Majkrosoftom testiralo je 26 jezika

Testirano 26 jezika. Unsplash

A. O.

12.11.2025

Poljski jezik najbolji je za vještačku inteligenciju, dok engleski nije ni među prvih pet, pokazali su rezultati nove međunarodne studije koja ispituje koliko tačno veliki jezički modeli reaguju na komande u različitim jezicima.

Jezički modeli

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Merilendu u saradnji sa Majkrosoftom testiralo je 26 jezika, prenio je portal Aktualne.

Nakon ispitivanja nekoliko velikih jezičkih modela, uključujući ChatGPT, Google Gemini i DeepSeek, ispostavilo se da je najbolji jezik za unos komandi, takozvanih promptova - poljski, koji je postigao tačnost do 88 procenata.

Poljski jezik je na taj način nadmašio engleski, koji je glavni jezik za obuku za mnoge modele, kao i kineski, koji ima ogromnu količinu podataka u svijetu vještačke inteligencije. Kao odgovor na rezultate, Poljski zavod za patente je na društvenim mrežama objavio ocjenu da je poljski najbolji jezik za podsticanje.

- Poljska vještačka inteligencija nije toliko razvijena kao, na primjer, američka ili kineska. Botovi koji rade na našem jeziku prave manje grešaka i bolje su sposobni da analiziraju velike skupove dokumenata - navedeno je u objavi.

Gramatička struktura 

Prema riječima naučnika, poljski jezik je pobjednik zbog svoje bogate gramatičke strukture, složenog sistema padeža i deklinacije, što pruža više informacija o odnosima između riječi i smanjuje dvosmislenost i uz sve to se bolje nosi sa složenim zadacima, posebno pri obradi velikih tekstova.

- Eksperiment je dao nekoliko iznenađujućih nalaza. Engleski jezik nije pokazao najbolje rezultate, iako je glavni jezik za obuku za većinu modela. Naprotiv, poljski se pokazao kao najtačniji - navodi se u studiji.

Prvih deset mjesta na rang listi zauzimali su slovenski i romanski jezici koji, kako se navodi, pomažu vještačkim inteligencijama da bolje razumiju kontekst i preciznije reaguju na složenije zadatke zbog svoje strukture. Francuski je zauzeo drugo mjesto sa tačnošću samo nešto nižom od poljske, oko 87 procenata, a treće mjesto je pripalo italijanskom sa 86 procenata, prenosi Aktualne. 

# NAUKA
# AI
# JEZIK
# ISTRAŽIVANJE
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.