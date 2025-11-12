Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva

WhatsApp planira veliku promjenu na svojoj platformi – umjesto broja telefona, korisnici će uskoro moći komunicirati putem korisničkih imena, slično kao na Instagramu ili Telegramu. To znači da će razmjena poruka biti moguća bez dijeljenja broja telefona, što donosi dodatni nivo privatnosti.

Kako navodi stranica WA Beta Info, WhatsApp je već omogućio rezervaciju korisničkih imena dijelu korisnika testne verzije. Prema dostupnim informacijama, korisnici će moći rezervisati isto korisničko ime koje već koriste na Facebooku ili Instagramu. Na taj način Meta planira ujediniti digitalni identitet na svojim platformama, što bi posebno moglo koristiti kreatorima sadržaja, influenserima i kompanijama koje žele biti lakše dostupne.

Očekuje se da će funkcija rezervacije korisničkih imena svim korisnicima biti dostupna tokom naredne godine, a prednost će imati poslovni profili.

Za rezervaciju korisničkog imena potrebno je unijeti postojeće ime s Instagrama ili Facebooka putem centralnog Metinog sistema za povezivanje računa. Nakon provjere i potvrde podataka, to korisničko ime bit će povezano s vašim WhatsApp nalogom.

Važno je napomenuti da će korisničko ime moći rezervisati samo oni koji ga već koriste na Instagramu ili Facebooku. Ako je ime već zauzeto, neće ga biti moguće koristiti na WhatsAppu.

Kada funkcija postane dostupna, korisnici će moći komunicirati unosom korisničkog imena (@korisničkoime) umjesto broja telefona.