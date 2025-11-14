POČELA TESTIRANJA

WhatsApp uvodi promjenu koja se činila nezamislivom: Potpuno se mijenja način komunikacije

Iz Mete se na tu promjenu odlučili zbog pritiska evropske regulative

M. Až.

14.11.2025

WhatsApp je započeo testiranje opcije koja bi mogla u potpunosti promijeniti način komunikacije među korisnicima. Nova funkcija omogućava direktnu razmjenu poruka s osobama koje koriste druge platforme poput Messengera, Vibera i Signala, bez potrebe za otvaranjem tih aplikacija.

Evropska regulativa

Iz Meta su naglasili da se ova promjena ne uvodi iz vlastite inicijative, već kao odgovor na evropsku regulativu. 

- Evropski zakoni stvorili su pritisak na tehnološke kompanije, a mi smo se morali prilagoditi - rekli su iz Mete. Primjer toga je i uvođenje pretplate za Facebook i Instagram na evropskom tržištu, dok je Apple morao omogućiti pokretanje trgovina trećih strana za svoje uređaje.

Trenutno beta verzija WhatsAppa u EU omogućava komunikaciju s jednom vanjskom aplikacijom – BirdyChat. Korisnici WhatsAppa mogu direktno razmjenjivati poruke, a plan je da se uskoro proširi i na druge komunikacijske platforme.

Kada opcija postane dostupna svima, aktiviraće se u Postavke/Račun, pod nazivom "razgovori trećih strana". Od podataka, jedino što se dijeli s drugim aplikacijama je broj telefona, dok Meta mora osigurati maksimalnu zaštitu privatnosti i enkripcijske standarde.

Korak ka budućnosti

Korisnici će moći birati kako se poruke s vanjskih platformi prikazuju – zajedno s običnim WhatsApp porukama ili u posebnom dijelu. Bit će moguće razmjenjivati tekstualne poruke, fotografije, videozapise, glasovne poruke i dokumente, dok slanje naljepnica, nestajućih poruka i statusa neće biti podržano.

Jedan od izazova predstavlja i blokiranje korisnika: ako ih blokirate na WhatsAppu, oni će vas moći kontaktirati putem drugih aplikacija, osim ako ih ne blokirate i tamo.

Ovo testiranje predstavlja prvi korak ka budućnosti u kojoj će komunikacija biti objedinjena u jednoj aplikaciji, iako će se moći koristiti različite platforme, što bi moglo uveliko promijeniti svakodnevnu digitalnu interakciju.

