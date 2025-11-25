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Tramp pokrenuo najveći američki projekat još od odlaska na Mjesec: Vještačka inteligencija "pod jednim krovom"

Naredbom je američkom ministru energetike Krisu Rajtu (Chris Wright) dato zaduženje da objedini tehnologe i naučnike

Tramp pokrenuo najveći američki projekat. AP

A. O.

25.11.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) predstavio je nacionalnu inicijativu čiji je cilj mobilizacija umjetne inteligencije radi ubrzanog naučnog napretka.

U ponedjeljak je Tramp potpisao izvršnu uredbu kojom se uspostavlja „Misija Genesis“, najnovija verzija strategije njegove administracije da se razvoj umjetne inteligencije podstakne deregulacijom, infrastrukturnim ulaganjima i javno-privatnim partnerstvima.

Naredbom je američkom ministru energetike Krisu Rajtu (Chris Wright) dato zaduženje da objedini tehnologe i naučnike iz 17 nacionalnih laboratorija u zemlji u „jedinstven sistem kooperativnog istraživanja“.

Prema uredbi, superračunari i državni resursi podataka bit će objedinjeni i uključeni u stvaranje „zatvorene platforme za eksperimentisanje s umjetnom inteligencijom“.

Slijetanje na Mjesec

Bijela kuća je ovu inicijativu uporedila s programom Apollo koji je omogućio slijetanje prvog čovjeka na Mjesec, naglasivši da će prioriteti obuhvatati „najveće naučne izazove današnjice“, poput nuklearne fuzije, proizvodnje poluprovodnika, kritičnih materijala i istraživanja svemira.

Majkl Kratsios (Michael Kratsios), glavni naučni savjetnik Bijele kuće, izjavio je da novi program predstavlja „revolucionaran pristup“ naučnim istraživanjima.

- Misija Genesis povezuje vrhunske naučne podatke s najnaprednijom američkom umjetnom inteligencijom kako bi omogućila nova otkrića u medicini, energetici, nauci o materijalima i brojnim drugim oblastima - rekao je Kratsios.

Realizacija inicijative 

Kompanija Nvidia i startup Anthropic saopćili su u ponedjeljak da sarađuju s Trampovom administracijom na realizaciji ove inicijative.

Nvidia je u objavi na društvenim mrežama navela da će „povezivanjem Nacionalnih laboratorija, Vlade SAD-a, industrije i akademije, ovaj projekat objediniti vodeće superračunare, sisteme umjetne inteligencije i kvantne mašine nove generacije u najkompleksniji naučni instrument ikada izgrađen, čime se ubrzava razvoj energetskih i tehnoloških otkrića, ali i jačanje nacionalne sigurnosti“.

Od povratka u Bijelu kuću, Tramp je smanjivanje birokratije kako bi se ubrzao razvoj umjetne inteligencije postavio kao ključni element svoje ekonomske politike.

Tokom prethodne sedmice, pozvao je Kongres SAD-a da usvoji zakon kojim bi se uspostavio jedinstveni nacionalni standard za regulaciju umjetne inteligencije, istovremeno kritikujući američke savezne države zbog usvajanja vlastitih propisa o ovoj tehnologiji.

- Pretjerana regulacija na nivou država prijeti da ugrozi ovaj motor razvoja. Neophodan je jedan Federalni standard umjesto mozaika od 50 različitih regulatornih režima - objavio je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Širenje i dostupnost 

Stručnjak za umjetnu inteligenciju sa Univerziteta Kalifornije u San Diegu, Benjamin H. Braton (Benjamin H. Bratton), ocijenio je inicijativu kao korak ka širem širenju i dostupnosti tehnologije.

- Manje je bitno čijoj tačno umjetnoj inteligenciji neko ima pristup, a mnogo bitnije da uopće postoji univerzalan pristup. Većina pokušaja ograničavanja razvoja AI u SAD-u i EU potiče od kulturnih, ekonomskih i političkih aktera koji štite vlastite pozicije. Oni koji su isključeni iz umjetno ograničenih društvenih struktura imaju najviše koristi. Podržavam difuziju, a ne određenu administraciju - rekao je Braton za Al Jazeeru.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
# CHRIS WRIGHT
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