Novi dokumenti otkrivaju da je Meta skrivala upozorenja o štetnosti Instagrama: "Zakerberg ima krv na svojim rukama"

Prije nekoliko dana objavljeno je da je kompanija Meta prekinula istraživanja o uticaju Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje, nakon što su stručnjaci uočili dokaze da ove platforme negativno djeluju na dobrobit korisnika. Iz Mete su negirali da je to bio razlog prekida i tvrde da je problem bila manjkava metodologija.

Novi detalji koji su sada izašli u javnost dodatno potvrđuju ranije navode zviždačice Frensis Haugen, koja je prije nekoliko godina optužila Marka Zakerberga i kompaniju da profit stavljaju ispred sigurnosti korisnika, uključujući i maloljetnike.

"Instagram izaziva dopaminsku ovisnost"

Sudski dokumenti iz Kalifornije, gdje je pokrenuta tužba protiv Mete, YouTubea i TikToka, otkrivaju da su zaposleni u Meti upozoravali kako Instagram potiče ovisnost kod djece. Uprkos tome, kompanija je te nalaze prikrivala.

Tokom istraživanja Metini stručnjaci zaključili su da je Instagram dizajniran tako da izaziva dopaminski efekat, posebno kod djece i tinejdžera. Na osnovu tih rezultata jedan zaposlenik je rekao: "Instagram je kao droga. Mi smo, u suštini, dileri."

Informacije su stigle i do izvršnog direktora Instagrama Adama Moserija, koji je, prema navodima, "poludio" kada je čuo nalaze i poručio da o takvim rezultatima više ne želi da sluša.

Kompanija minimizirala i skrivala saznanja

U centru tužbe nalazi se tvrdnja da je Zakerbergova kompanija namjerno umanjila rezultate istraživanja, zanemarujući podatke o depresiji, anksioznosti i ovisnosti. Studije su čak pokazale da su se korisnici koji su prestali koristiti Facebook osjećali manje depresivno, manje anksiozno i manje usamljeno – te da su se rjeđe upoređivali s drugima. Meta je te rezultate otpisala kao "kompromitovane negativnim imidžom".

"Ponašali su se kao duhanska industrija"

Kako navode učesnici istraživanja, kompanija se suočila s dilemom: objaviti zabrinjavajuće rezultate i pokrenuti nove studije, što bi štetilo poslovnom modelu, ili se praviti da se ništa nije desilo. Izabrali su ovo drugo, iako su ih istraživači upozoravali da je situacija slična ponašanju duhanske industrije – koja je godinama prikrivala štetnost cigareta.

Nakon pokretanja tužbe, Meta tvrdi da dokumenti daju “zavaravajuću sliku” i da su korišteni “izvrnuti citati”, uz poruku da kompanija uvijek radi na zaštiti tinejdžera. Ta objašnjenja teško nalaze podršku, posebno nakon oštre izjave izvršne direktorice Tech Oversight Projecta Saše Hauort: "Zakerberg ima krv na svojim rukama."

Ona je poručila da je više od deset godina znao da se na njegovim platformama nalaze predatori koji vrebaju djecu, ali da je umjesto rješenja problema – isključivao sigurnosne postavke, skrivao interne studije i lagao Kongresu.

Za sada ostaje da se vidi hoće li Meta snositi ozbiljnije posljedice zbog prikrivanja nalaza i ignorisanja upozorenja sopstvenih zaposlenika.