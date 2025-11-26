Više od milion korisnika prešlo je na ovaj operativni sistem odmah nakon gašenja podrške za Windows 10

Nakon što je Windows 10 izgubio službenu podršku 14. oktobra, mnogi korisnici tražili su alternativu. Više od milijun njih odlučilo je preći na Linux baziran operativni sistem Zorin OS 18, posebno dizajniran za one koji prelaze s Windowsa na Linux. Podaci pokazuju da gotovo četiri petine preuzimanja dolazi s računara s Windows operativnim sistemom.

Razvojni tim Zorin OS-a opisuje verziju 18 kao bržu i s redizajniranim sučeljem koje smanjuje otpor korisnika pri prelasku s Windowsa. Sučelje kombinira elemente Windowsa 11 i Appleovog macOS-a, uz nove kontrole prozora, animacije i moderniji raspored. Sistem nudi i upravljanje prozorima poput Windowsa, bez dodataka, što mnogi drugi Linux sistemi još uvijek tretiraju kao neslužbenu funkciju.

Zorin OS 18 također donosi proširenu podršku za mrežne uredske servise. Instalacijski program omogućuje korisnicima "instaliranje" web aplikacija, poput Office 365, Teams, Google Docs ili Photoshop Web, koje se prikazuju i ponašaju kao samostalne aplikacije u vlastitom prozoru, bez preglednika. Integrirana podrška za OneDrive dodatno olakšava prelazak s Windowsa.

- Podrška za Windows programe i dalje se temelji na Wineu, ali zadane postavke omogućuju da više Windows aplikacija radi odmah i bez ručnog podešavanja - navodi Zorinov razvojni tim. Ovo ujedno prati napredak igranja računalnih igara na Linuxu putem Valveovog Proton-a, što prelazak s Windowsa čini manje zastrašujućim.

Korisnici također dobivaju funkciju "Pretraživanje posvuda" u aplikaciji "Datoteke", integriranu RDP podršku za udaljeni pristup Windows računalima te kvalitetniji Bluetooth zvuk zahvaljujući zvučnom sistemu PipeWire. Budući da je Zorin OS 18 izdanje s dugoročnom podrškom, ažuriranja su zajamčena do 2029. godine.

Strogi hardverski zahtjevi, sve više pozadinskih servisa, pitanja privatnosti i osporavane AI-funkcije u Windowsu 11 pridonijeli su nezadovoljstvu korisnika. Prema razvojnim timovima Zorin OS-a, broj preuzimanja pokazuje da je prelazak s Windowsa sada lakši nego ikada prije.