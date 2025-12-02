Netflix najavio veliku promjenu: Ovo se mnogima neće dopasti

Netflix je najavio značajnu promjenu koja će mnogim korisnicima izazvati nezadovoljstvo, posebno onima koji često putuju i filmove ili serije gledaju u hotelima i apartmanima tako što sadržaj s mobilne aplikacije prenose na televizor.

Naime, ta praksa sada više neće biti moguća. Ako u budućnosti budete željeli pokrenuti sadržaj Netflixa na svom telefonu i potom ga prikazati na televizoru, to više neće moći, osim eventualno na starijim uređajima koji nemaju instaliranu ovu aplikaciju.

Iz Netflixa nisu objavili službene razloge ove promjene, već su samo informaciju dodali na stranici za pomoć korisnicima.

Netflix ostaje dostupan na televizorima

Ovo, naravno, ne znači da nećete moći koristiti Netflix dok ste na putovanju. Ako televizor ili streaming uređaj imaju instaliranu aplikaciju, na njemu ćete upisati svoje podatke i gledati sadržaj kao kod kuće. Neki korisnici izbjegavaju taj način gledanja jer ne žele ostavljati svoje podatke na tuđim uređajima, iako Netflix omogućava jednostavnu odjavu direktno iz aplikacije.

Ubuduće će se korisnici morati prijavljivati na televizore ili streaming uređaje sa svojim podacima i gledati sadržaj direktno na njima. Nije uvijek potrebno unositi korisničko ime i lozinku – dovoljno je skenirati QR kod s televizora pomoću telefona na kojem je instalirana aplikacija.

Promjena stupila na snagu

Iako službenih informacija nema, predstavnik Netflixa jednom je korisniku na Redditu objasnio da je promjena uvedena kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo. Također je napomenuo da, ako vaš uređaj ima daljinski upravljač, prijenos s telefona više neće biti moguć.

Promjena je stupila na snagu sredinom novembra i utječe na većinu modernog hardvera. To je nastavak šire strategije Netflixa, koji želi veću kontrolu nad načinom pristupa platformi. Podsjetimo, prije nekoliko godina počeli su ograničavati dijeljenje računa, te ponudili jeftiniju pretplatu uz prikaz oglasa.