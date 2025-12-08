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UTVRDILI INTERESE

Evropska unija i Kanada jačaju svoje digitalno partnerstvo s naglaskom na umjetnoj inteligenciji

U skladu sa strategijom EU-a za primjenu umjetne inteligencije i kanadskim okvirom partneri će razmjenjivati najbolje prakse

Tokom susreta. EU Audiovisual

FENA

8.12.2025

Evropska unija i Kanada ojačali su saradnju i ponovno potvrdili zajedničke interese za poticanje konkurentnosti, inovacija i gospodarske otpornosti na prvom sastanku Vijeća za digitalno partnerstvo održanom danas u Montrealu u Kanadi. Vijeće se održalo usporedno sa sastankom ministara za industriju, digitalizaciju i tehnologiju skupine G-7, čiji je domaćin bila Kanada, saopćeno je iz Evropske komisije.

EU i Kanada pokrenuli su strategije za jačanje svoje konkurentnosti i digitalne suverenosti te ponovno istaknuli važnost podupiranja poduzeća, posebno malih i srednjih (MSP-ova), pametnim propisima.

Vijeće je, pod supredsjedanjem izvršne potpredsjednice Evropske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henne Virkkunen i kanadskog ministra umjetne inteligencije i digitalnih inovacija Evana Solomona, pozdravilo saradnju u okviru partnerstva i utvrdilo ambiciozan program za predstojeće mjesece. EU i Kanada dogovorili su se da će istražiti mogućnosti za saradnju s partnerima istomišljenicima u pitanjima od zajedničkog interesa.

EU i Kanada predani su razvoju pouzdanih tehnologija umjetne inteligencije kojima se poštuju temeljna prava i olakšavaju trgovina, ulaganja i gospodarski rast. Kako bi poboljšali saradnju u području standarda, propisa, razvoja i donošenja vještina u području umjetne inteligencije, partneri su danas potpisali Memorandum o razumijevanju o umjetnoj inteligenciji.

U skladu sa strategijom EU-a za primjenu umjetne inteligencije i kanadskim okvirom partneri će razmjenjivati najbolje prakse kako bi ubrzali uvođenje umjetne inteligencije u strateškim sektorima kao što su zdravstvo, proizvodnja, energetika, kultura, znanost i javne usluge te poduprli MSP-ove. Obavezali su se sarađivati na velikim infrastrukturama umjetne inteligencije i podupirati pristup industrije i akademske zajednice kapacitetima za izračun umjetne inteligencije. Istražit će i znanstvenu saradnju u temeljnim istraživanjima u području umjetne inteligencije te razvoj naprednih modela umjetne inteligencije za javno dobro, među ostalim u područjima kao što su praćenje ekstremnih vremenskih uvjeta i klimatske promjene.

Osim toga, EU i Kanada uspostavit će strukturirani dijalog o podatkovnim prostorima, koji je posebno važan za razvoj velikih modela umjetne inteligencije.

# EVROPSKA UNIJA
# UMJETNA INTELIGENCIJA
# KANDA
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