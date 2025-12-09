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OPTIMUS

Video / Neobično ponašanje robota kojeg je hvalio Ilon Mask: Srušio se dok je posluživao piće

Najneobičniji trenutak u objavljenom videu, kako ističu američki mediji, jeste pokret ruku i prstiju robota dok se naginje unazad i pada

Neobično ponašanje robota. Platforma X

A. O.

9.12.2025

Na internetu se pojavio videosnimak koji prikazuje kako se humanoidni robot Optimus, kojeg proizvodi američka kompanija Tesla, tokom posluživanja pića na jednom događaju iznenada pokvario i srušio na pod.

Snimak je nastao na događaju „Vizualizirana autonomija (Autonomy Visualized)”, održanom u Teslinoj prodavnici u Majamiju (Miami). Prema pisanju američkog tehnološkog portala Elektrik (Electrek), svrha ovog skupa bila je demonstracija Tesline autopilot tehnologije i sposobnosti robota Optimus.

Najneobičniji trenutak u objavljenom videu, kako ističu američki mediji, jeste pokret ruku i prstiju robota dok se naginje unazad i pada. Na snimku izgleda kao da robot pokušava skinuti VR naočale (VR headset), uređaj koji omogućava ulazak u virtuelnu stvarnost.

Ovakvi pokreti podstakli su sumnje da se Optimusom zapravo može upravljati na daljinu, iako Teslin izvršni direktor Ilon Mask (Elon Musk) često ističe da je riječ o robotima visoke autonomije, prenosi portal Mešebl (Mashable).

Mask je početkom prošlog mjeseca, na godišnjem sastanku Teslinih dioničara, ponovo predstavio Optimusa, tvrdeći da bi ovaj robot mogao doprinijeti iskorenjivanju siromaštva i da će biti sposobniji čak i od ljekara.

Sve su češće i indicije da Tesla planira da se postepeno udalji od proizvodnje električnih automobila i da se u potpunosti posveti razvoju humanoidnih robota i vještačke inteligencije (AI). 

Naime, u najnovijem master planu kompanije po prvi put nisu pomenuti novi modeli automobila.

# TESLA
# ELON MUSK
# VR NAOČALE
# OPTIMUS
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