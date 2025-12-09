Video / Neobično ponašanje robota kojeg je hvalio Ilon Mask: Srušio se dok je posluživao piće

Na internetu se pojavio videosnimak koji prikazuje kako se humanoidni robot Optimus, kojeg proizvodi američka kompanija Tesla, tokom posluživanja pića na jednom događaju iznenada pokvario i srušio na pod.

Snimak je nastao na događaju „Vizualizirana autonomija (Autonomy Visualized)”, održanom u Teslinoj prodavnici u Majamiju (Miami). Prema pisanju američkog tehnološkog portala Elektrik (Electrek), svrha ovog skupa bila je demonstracija Tesline autopilot tehnologije i sposobnosti robota Optimus. Najneobičniji trenutak u objavljenom videu, kako ističu američki mediji, jeste pokret ruku i prstiju robota dok se naginje unazad i pada. Na snimku izgleda kao da robot pokušava skinuti VR naočale (VR headset), uređaj koji omogućava ulazak u virtuelnu stvarnost.

Ovakvi pokreti podstakli su sumnje da se Optimusom zapravo može upravljati na daljinu, iako Teslin izvršni direktor Ilon Mask (Elon Musk) često ističe da je riječ o robotima visoke autonomije, prenosi portal Mešebl (Mashable). Mask je početkom prošlog mjeseca, na godišnjem sastanku Teslinih dioničara, ponovo predstavio Optimusa, tvrdeći da bi ovaj robot mogao doprinijeti iskorenjivanju siromaštva i da će biti sposobniji čak i od ljekara. Sve su češće i indicije da Tesla planira da se postepeno udalji od proizvodnje električnih automobila i da se u potpunosti posveti razvoju humanoidnih robota i vještačke inteligencije (AI).