Vještačka inteligencija predvidjela: Ovako će ljudi izgledati za 25 godina

Tehnologija je danas neizostavan dio svakodnevice, oblikujući način na koji radimo, komuniciramo i provodimo slobodno vrijeme te mijenjajući naše navike, stil života i društvene interakcije na načine koje prethodne generacije nisu mogle ni zamisliti. No, sjedilački način života nije samo lijen, već bi mogao uništiti i naše zdravlje i izgled. Stručnjaci iz aplikacije za praćenje koraka WeWard digitalno su zamislili kako ćemo izgledati 2050. ako ne promijenimo svoje navike sjedenja na kauču.

Medicinski utemeljena projekcija

Nazvan Sam, ovaj "goblin s kauča" osmišljen je kao medicinski utemeljena projekcija toga kako neaktivnost može utjecati na naš fizički izgled i cjelokupno zdravlje. WeWard ga je stvorio prikupljajući podatke od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centara za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD (CDC) i drugih izvora, a zatim ih unio u prompt na ChatGPT-u. I prognoza budućeg čovjekovog izgleda nije baš lijepa. Iz WeWarda su upozorili da smo usred globalne epidemije neaktivnosti, a WHO je napomenuo da 80 posto adolescenata ne zadovoljava potrebne razine tjelesne aktivnosti, piše New York Post.

"U današnjoj kulturi praktičnosti, jednostavni zadaci poput naručivanja hrane, dolaska na poslovne sastanke i povezivanja s prijateljima sada se mogu obavljati izravno s kauča. Dodajte tome sate provedene listajući po društvenim mrežama što dovodi do toga da provodimo abnormalne količine vremena sjedeći iza ekrana", objasnili su iz WeWarda. Da stvar bude gora, sjedilački način života može povećati rizik od moždanog udara, srčanih bolesti, dijabetesa i raka, pa čak i demencije.



