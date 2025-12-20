Video / Roboti nastupili s muzičkom zvijezdom: Oduševili savršenom plesnom koreografijom

Humanoidni roboti kineske kompanije Unitree ponovo su privukli veliku pažnju javnosti, ovoga puta nastupom na velikoj muzičkoj sceni u Kini. Njihov model G1 pojavio se na koncertu popularnog kineskog pjevača Vang Li-homa (Wang Leehom), koji je u petak navečer održan u Chengduu.

Robot G1 je i ranije postao viralan na društvenim mrežama, zahvaljujući snimcima na kojima precizno ubacuje košarkaške lopte, ali i kontroverznim videozapisima u kojima ga pojedini livestreameri fizički napadaju pred kamerama. Uprkos tome, njegove tehničke sposobnosti su neupitne – roboti mogu izvoditi zahtjevne kung fu pokrete, ali i izdržati snažne udarce bez gubitka ravnoteže.

Tokom koncerta u Chengduu, roboti su nastupili rame uz rame s ljudskim plesačima, odjeveni u upadljive kostime sa širokim pantalonama i sjajnim košuljama. Snimci s događaja pokazuju kako se njihovi plesni pokreti gotovo savršeno uklapaju u koreografiju na sceni, a u jednom trenutku više robota izvodi i salto unaprijed u gotovo potpunoj sinhronizaciji.

Koncert je održan u okviru turneje „Best Place Tour“ Vang Li-homa, u multifunkcionalnoj dvorani Chengdu Dong’an Lake Sports Parka, koja ima kapacitet od oko 18.000 gledalaca.

Na zvaničnoj stranici pjevača navedeno je da je riječ o rijetkom primjeru integracije robotskih plesača u koncertni nastup, u kojem se napredna tehnologija spaja s energijom žive muzike.