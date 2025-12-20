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Video / Roboti nastupili s muzičkom zvijezdom: Oduševili savršenom plesnom koreografijom

Mnogi fanovi su ovaj nastup opisali kao jedan od najkreativnijih trenutaka turneje, koji pokazuje kako se muzika i tehnologija mogu prirodno spojiti

Roboti nastupili s muzičkom zvijezdom. Screenshot

A. O.

20.12.2025

Humanoidni roboti kineske kompanije Unitree ponovo su privukli veliku pažnju javnosti, ovoga puta nastupom na velikoj muzičkoj sceni u Kini. Njihov model G1 pojavio se na koncertu popularnog kineskog pjevača Vang Li-homa (Wang Leehom), koji je u petak navečer održan u Chengduu.

Robot G1 je i ranije postao viralan na društvenim mrežama, zahvaljujući snimcima na kojima precizno ubacuje košarkaške lopte, ali i kontroverznim videozapisima u kojima ga pojedini livestreameri fizički napadaju pred kamerama. Uprkos tome, njegove tehničke sposobnosti su neupitne – roboti mogu izvoditi zahtjevne kung fu pokrete, ali i izdržati snažne udarce bez gubitka ravnoteže.

Tokom koncerta u Chengduu, roboti su nastupili rame uz rame s ljudskim plesačima, odjeveni u upadljive kostime sa širokim pantalonama i sjajnim košuljama. Snimci s događaja pokazuju kako se njihovi plesni pokreti gotovo savršeno uklapaju u koreografiju na sceni, a u jednom trenutku više robota izvodi i salto unaprijed u gotovo potpunoj sinhronizaciji.

Koncert je održan u okviru turneje „Best Place Tour“ Vang Li-homa, u multifunkcionalnoj dvorani Chengdu Dong’an Lake Sports Parka, koja ima kapacitet od oko 18.000 gledalaca.

Na zvaničnoj stranici pjevača navedeno je da je riječ o rijetkom primjeru integracije robotskih plesača u koncertni nastup, u kojem se napredna tehnologija spaja s energijom žive muzike. 

Kako se ističe, tokom izvođenja pjesme „Open Fire“ robotski plesači pojavili su se na sceni i kretali se u savršenoj sinhronizaciji s njegovom koreografijom.

- Mnogi fanovi su ovaj nastup opisali kao jedan od najkreativnijih trenutaka turneje, koji pokazuje kako se muzika i tehnologija mogu prirodno spojiti - navodi se na stranici.

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. „U redu… roboti u Kini su na sasvim drugom nivou. Mogu sve, čak i plesati kao profesionalci“, napisao je jedan korisnik.

Osim velikih scenskih nastupa, kompanija Unitree planira dovesti plesne robote G1 i u domove korisnika. Nedavno su predstavili novu funkciju pod nazivom „Keep the Music Going, Keep the Dance Flowing“, koja je, kako navode, razvijena u posljednjih nekoliko dana i još uvijek nije dostupna kupcima.

Na promotivnom snimku robot pleše uz disco ritam, ali biva pogođen fudbalskom loptom te udaren metlom od strane zaposlenika, što je kod dijela publike izazvalo nelagodu. „Prvo plešemo“, napisao je jedan korisnik uz fotografiju Terminatora iz poznate filmske franšize. „Onda umirete.“

# KINA
# ROBOTI
# PLES
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