Nove funkcije dodane turskoj platformi društvenih mreža NSosyal

Platforma društvenih mreža NSosyal sa sjedištem u Turskoj predstavila je niz novih funkcija svojim korisnicima, od kojih je najznačajnija dugo očekivana funkcionalnost priča.

Kao što je detaljno opisano u najnovijim bilješkama o ažuriranju trgovine aplikacija, ključna poboljšanja u kreiranju sadržaja i angažmanu uključuju način rada priče, opciju odgovora na objave, pretragu objava unutar profila i mogućnost označavanja do tri objave na korisničkim profilima.

Dodatna ažuriranja uključuju obrazac za prijavu za verificirani račun, pretražive liste pratilaca, kontrole u aplikaciji za promjenu korisničkog imena, e-pošte i lozinke, opcije deaktivacije računa i poboljšane navigacijske menije.

Rezanje i skaliranje slike profila također su poboljšani radi boljeg korisničkog iskustva.

Pokrenuta u julu 2025. godine od strane Fondacije Turkiye Technology Team (T3 Vakfi) u saradnji sa Baykar Technology - u početku pod nazivom Next Sosyal - platforma je brzo premašila milion korisnika nakon lansiranja, etablirajući se kao jedna od najbrže rastućih domaćih društvenih aplikacija u zemlji.