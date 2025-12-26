Video / Psihologinja Aida Bikić upozorava: Na ovoj društvenoj mreži vrebaju pedofili, djeci se nudi droga

Gošća novog izdanja „Avazovog intervjua“ bila je Aida Bikić, profesorica i doktorica psihologije, bosanskohercegovačkog porijekla, sa adresom u Danskoj. Ona je svoju kariju posvetila istraživanjima mentalnog zdravlja djece i mladih u digitalnom dobu.

Na početku je govorila o zabrani društvenih mreža za djecu, kao i zabrani korištenja mobilnih telefona u školama. Neke od zemalja su to već uvele, neke planiraju, dok su neke zakonski podigle starosnu granicu na 16 godina kada je u pitanju korištenje društvenih mreža. Bikić kaže da je te mjere trebalo davno uvesti, jer društvene mreže nikada nisu bile ni namjenje djeci.

"Glupi telefoni"

- Imamo sa jedne strane roditelje koji shvataju da njihova djeca imaju posljedice, a sa druge strane roditelji imaju veliku potrebu da kontrolišu djecu. Nije potreban pametni telefon da bi se dijete javilo. U Danskoj sada imamo aktuelne „glupe telefone“, to su oni stari telefoni koje smo mi imali - kazala je Bikić.

Ipak postavlja se pitanje da li smo kao društvo spremni da napravimo tehnološki korak unazad za dobrobit djece.

- Danska je država koje je najviše digitalizirana. Kompletan školski sistem je digitaliziran. Ta Danska sad ide korak unazad i investira u fizičke knjige. Najviše je važno šta roditelji rade i šta druga djeca rade. Mi imamo roditelje koji su se na početku školske godine dogovorili da djeca neće imati pametne telefone i sada neka djeca koja su ih i imala traže neku staru Nokiu u boji - rekla je.

Na pitanje koju društvenu mrežu bi ocijenila kao najproblematičniju, Bikić kaže kako je izuzetno teško odabrati samo jednu.

- TikTok, Snapchat i Instagram. Tik Tok i Instragram puno propagiraju brze videe i kada konzumiraju puno brzih videa onda im je teško da se koncentrišu, rade zadaću, čitaju knjigu, ali isto tako nemaju motivaciju za druge stvari jer naviknu se na brzi dopamin - objašnjava Bikić.

Ipak ona je Snapchat okarakterisala kao najopasniju društvenu mrežu za djecu.

Loša društvena mreža

- Snapchat je društvena mreža gdje djeca komuniciraju, a pokazano je da je to jedna od najštetnijih društvenih mreža za djecu. Dolaze u dodir sa drogama, ako pretražuju „vejping“, Snapchat im sam predlaže profile koji prodaju drogu. Također tu najčešće doživaljavaju da ih neko ucjenjuje, da traži da šalju gole fotografije. Pedofili se tu najviše kreću. Snapchat je jedna jako loša društvena mreža. Djeca dolaze u dodir sa stvarima sa kojima uopšte ne bi trebala - kazala je.

Kao još jedan od problema Bikić ističe iskrivljene ideale kod djece, pojavu da se djevojčice jako male počinju šminkati, te dolazak u dodir sa videima koji su nasilni.

- Kao roditelji nikada ne bi djeci dozvolili da idu na igralište na kojem neko prodaje drogu ili gdje je prostitucija. Štitimo našu djecu, ali kada ih pustimo na internet oni imaju dodir sa svim bez granica - upozorava Bikić.

Aida Bikić trenutno radi na istraživanju koje je prvo takve vrste u svijetu, a koje pokazuje šta se dešava u mozgu djece kada gledaju kratke video sadržaje. Do sada je pokazano da djeca mogu razviti simptome slične ADHD-u.

Više o istraživanju, posljedicama, ali i tome kako pronaći balans u današnjem vremenu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.