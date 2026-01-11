Youtube senzacija: Kako je kamin donio milionsku zaradu?

Prije devet godina anonimni autor je na YouTubeu objavio video pod nazivom Fireplace 10 hours. Radi se o deset sati neprekidnog snimka plamena u kaminu, uz zvuk pucketanja drveta, bez ikakvog narativnog dodatka ili muzike. Taj video i danas je jedini sadržaj na tom kanalu. Milioni pregleda Ipak, upravo ovaj jedan video prema procjenama analitičkih servisa poput Social Bladea, zaradio je između 1 i 1,2 miliona dolara od reklama tokom gotovo jedne decenije.

Kanal trenutno ima više od 111.000 pretplatnika i preko 150 miliona pregleda, iako autor nije objavio nijedan drugi video niti se ikada javno oglašavao. Priča je nedavno ponovo postala viralna nakon što je korisnik društvene mreže X pod imenom @Jeremybtc podijelio ove podatke, uz komentar da je autor snimka – osiguran za cijeli život. Najjednostavnije ideje mogu donijeti veliki uspjeh Mnogi korisnici su bili iznenađeni informacijom da jedan jedini video može donijeti toliku zaradu. U komentarima su se pojavile različite sumnje, od tvrdnji da ovakav sadržaj nije moguće monetizirati, do uvjerenja da je za uključivanje u monetizaciju potrebno imati više videa. Ipak, pravila YouTubea dozvoljavaju kreatorima da zarađuju od oglasa prikazanih tokom videa, kao i od pretplata korisnika na njihove kanale, pod uslovom da su prihvaćeni u YouTube Partner Program (YPP).