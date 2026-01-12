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NAKON ISTRAGE O GROKU

Kreiranje intimnih slika umjetnom inteligencijom postaje krivično djelo u Velikoj Britaniji

Kompanije X će sada biti obavezna da ukloni deepfake sadržaj prema zakonu Velike Britanije

Kreiranje intimnih slika umjetnom inteligencijom postaje krivično djelo. Anadolija

Anadolija

12.1.2026

Vlada Velike Britanije će ove sedmice uvesti novo krivično djelo usmjereno na kreiranje intimnih slika bez pristanka, izjavila je u ponedjeljak ministrica tehnologije Liz Kendal.

Ovaj potez slijedi nakon istrage o Groku, AI chatbotu američkog milijardera Ilona Maska, koji je korišten za generiranje intimnih slika ljudi bez njihovog pristanka.

Krivično djelo za pojedince i platforme

Kompanije X će sada biti obavezna da ukloni deepfake sadržaj prema britanskom zakonu, jer je Kendal opisala intimne slike koje je kreirao Grok kao oružje zlostavljanja.

- Prema Zakonu o online sigurnosti, dijeljenje intimnih slika bez nečijeg pristanka ili prijetnja njihovim dijeljenjem, uključujući slike ljudi u donjem rublju, krivično je djelo za pojedince i za platforme - rekla je.

- Zakon o podacima, usvojen prošle godine, učinio je krivičnim djelom kreiranje ili zahtijevanje kreiranja intimnih slika bez pristanka. Danas mogu objaviti parlamentu da će ovo krivično djelo stupiti na snagu ove sedmice i da ću ga učiniti prioritetnim krivičnim djelom i u Zakonu o online sigurnosti - dodala je.

"Odvratno i ilegalno"

Kendall je rekla da su seksualizirane deepfake slike koje kruže na X-u odvratne i ilegalne.

- Posljednjih dana, alat Grok AI na platformi društvenih medija X korišten je za kreiranje i dijeljenje ponižavajućih, nekonsenzualnih, seksualnih, intimnih deepfakeova. Sadržaj koji je kružio na X-u je odvratan. To nije samo uvreda za pristojno društvo. To je ilegalno - dodala je.

Britanski regulator online sigurnosti Ofcom u ponedjeljak je otvorio formalnu istragu protiv kompanije društvenih medija X tehnološkog milijardera Ilona Maska zbog zabrinutosti da se alat AI platforme Grok koristi za kreiranje intimnih slika.

Nadzorno tijelo će ispitati da li je X propustio ispuniti nekoliko ključnih obaveza prema Zakonu o online sigurnosti. To uključuje pitanje da li je platforma pravilno procijenila rizik od susreta korisnika u Velikoj Britaniji sa ilegalnim sadržajem i da li je izvršila ažurirane procjene rizika prije nego što je napravila značajne promjene u svojoj usluzi.

# VELIKA BRITANIJA
# ELON MUSK
# PLATFORMA X
# DEEPFAKE
# GROK
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