Kreiranje intimnih slika umjetnom inteligencijom postaje krivično djelo u Velikoj Britaniji

Vlada Velike Britanije će ove sedmice uvesti novo krivično djelo usmjereno na kreiranje intimnih slika bez pristanka, izjavila je u ponedjeljak ministrica tehnologije Liz Kendal.

Ovaj potez slijedi nakon istrage o Groku, AI chatbotu američkog milijardera Ilona Maska, koji je korišten za generiranje intimnih slika ljudi bez njihovog pristanka.

Krivično djelo za pojedince i platforme

Kompanije X će sada biti obavezna da ukloni deepfake sadržaj prema britanskom zakonu, jer je Kendal opisala intimne slike koje je kreirao Grok kao oružje zlostavljanja.

- Prema Zakonu o online sigurnosti, dijeljenje intimnih slika bez nečijeg pristanka ili prijetnja njihovim dijeljenjem, uključujući slike ljudi u donjem rublju, krivično je djelo za pojedince i za platforme - rekla je.

- Zakon o podacima, usvojen prošle godine, učinio je krivičnim djelom kreiranje ili zahtijevanje kreiranja intimnih slika bez pristanka. Danas mogu objaviti parlamentu da će ovo krivično djelo stupiti na snagu ove sedmice i da ću ga učiniti prioritetnim krivičnim djelom i u Zakonu o online sigurnosti - dodala je.

"Odvratno i ilegalno"

Kendall je rekla da su seksualizirane deepfake slike koje kruže na X-u odvratne i ilegalne.

- Posljednjih dana, alat Grok AI na platformi društvenih medija X korišten je za kreiranje i dijeljenje ponižavajućih, nekonsenzualnih, seksualnih, intimnih deepfakeova. Sadržaj koji je kružio na X-u je odvratan. To nije samo uvreda za pristojno društvo. To je ilegalno - dodala je.

Britanski regulator online sigurnosti Ofcom u ponedjeljak je otvorio formalnu istragu protiv kompanije društvenih medija X tehnološkog milijardera Ilona Maska zbog zabrinutosti da se alat AI platforme Grok koristi za kreiranje intimnih slika.

Nadzorno tijelo će ispitati da li je X propustio ispuniti nekoliko ključnih obaveza prema Zakonu o online sigurnosti. To uključuje pitanje da li je platforma pravilno procijenila rizik od susreta korisnika u Velikoj Britaniji sa ilegalnim sadržajem i da li je izvršila ažurirane procjene rizika prije nego što je napravila značajne promjene u svojoj usluzi.