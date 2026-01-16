Bliži se kraj besplatnom korištenju ChatGPT-a: OpenAI planira uvesti oglase u chatbot

OpenAI je saopćio da će uskoro početi prikazivati reklame korisnicima ChatGPT-a koji ne plaćaju premium verziju ovog chatbota. Kompanija je navela da oglasi još nisu aktivirani, ali da će njihovo testiranje započeti u narednim sedmicama.

Riječ je o najnovijem pokušaju kompanije sa sjedištem u San Francisku da ostvari dodatne prihode od više od 800 miliona korisnika ChatGPT-a, od kojih većina ovu uslugu koristi besplatno.

Iako je procijenjena na oko 500 milijardi dolara, ova startup kompanija i dalje troši više novca nego što zarađuje te već duže vrijeme traži model koji bi joj omogućio profitabilno poslovanje.

Iz OpenAI-ja su pojasnili da će se digitalne reklame pojavljivati na dnu odgovora ChatGPT-a "kada postoji relevantan sponzorirani proizvod ili usluga na osnovu vaše trenutne konverzacije".

Naglasili su i da će oglasi "biti jasno označeni i odvojeni od organskog odgovora".