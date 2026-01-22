Beč usvojio Povelju o digitalnim pravima djece i mladih: Ovaj dokument predstavlja prekretnicu u evropskoj lokalnoj politici

Austrijska prijestolnica usvojila je Povelju o digitalnim pravima djece i mladih, čime je poslala poruku da dječija i prava mladih moraju biti jednako zaštićena u digitalnom prostoru kao i u stvarnom životu.

Lokalna politika

Ovaj dokument predstavlja prekretnicu u evropskoj lokalnoj politici, jer po prvi put na sistematičan način definiše kako grad treba da štiti, osnažuje i uključuje djecu i mlade u digitalnom okruženju, od sigurnosti na internetu, preko jednakog pristupa tehnologijama, do prava na učešće u donošenju odluka.

Posebna vrijednost Povelje leži u činjenici da je pisana zajedno s mladima. Stotine djece i mladih iz Beča učestvovale su u njenom nastanku kroz školske radionice, online konsultacije, učenički dan DIDays te završnu konferenciju održanu u junu prošle godine.

Na taj način, Beč je u praksi primijenio principe UN Konvencije o pravima djeteta, posebno pravo na participaciju, pravo da se glas mladih čuje i uvaži.

- Kao grad ljudskih prava, Beč želi da djeca i mladi svoja digitalna prava osjećaju u svakodnevnom životu. Internet mora biti sigurno mjesto, a ne prostor nesigurnosti i isključenosti - poručila je zamjenica gradonačelnika i članica gradske vlade za obrazovanje i mlade Betina Emerling (Bettina Emmerling).

Važan korak

Bečka povelja dio je šire Strategije za djecu i mlade Grada Beča (2020–2025), čiji je cilj da Beč postane najprijateljskiji grad za djecu i mlade na svijetu. Proces su zajednički vodili Ured za ljudska prava Grada Beča i Bečka kancelarija za zaštitu djece i mladih.

- Ovo je još jedan važan korak ka gradu u kojem se mladi čuju, štite i osnažuju - istakla je Šams Asadi (Shams Asadi), povjerenica za ljudska prava Grada Beča.

Usvajanjem Povelje počinje njena praktična primjena. Povelja će osigurati da se stvarni životi mladih uzmu u obzir u budućim gradskim politikama. Dokument će u narednim godinama služiti kao osnova za nove mjere i politike, s ciljem da digitalni prostori postanu sigurniji, inkluzivniji i demokratskiji, i to u saradnji s djecom i mladima.

Poruka koja može biti inspiracija i za gradove i države u regionu, gdje pitanja digitalne sigurnosti djece postaju sve važnija.