WhatsApp uvodi podršku za više naloga na iOS-u i omogućava prijenos chatova na Android

WhatsApp je predstavio niz novih funkcija, među kojima je i mogućnost korištenja dva naloga na istom iPhone uređaju.
Opcija koja je ranije bila dostupna na Androidu sada stiže i na iOS, a korisnici će lako razlikovati naloge zahvaljujući prikazu profilne fotografije u donjoj traci aplikacije.
Također je unaprijeđen prijenos podataka između platformi, pa je sada moguće prebaciti historiju razgovora s iOS-a na Android.
Uvedena je i opcija za jednostavno pronalaženje i brisanje velikih datoteka unutar chata putem funkcije “Manage Storage”, uz mogućnost uklanjanja samo medijskih sadržaja bez brisanja same konverzacije.
Aplikacija sada predlaže naljepnice tokom unosa emotikona, a jednim dodirom emotikon se može zamijeniti odgovarajućom naljepnicom.
Uz to, Meta AI omogućava uređivanje fotografija direktno u chatu prije slanja, tamo gdje je ova opcija dostupna.
Dodatno, AI može predložiti odgovore na osnovu sadržaja razgovora, uz naglasak da privatnost poruka ostaje zaštićena.
Sve navedene funkcije postupno se uvode i uskoro bi trebale biti dostupne svim korisnicima.