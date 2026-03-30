WhatsApp uvodi podršku za više naloga na iOS-u i omogućava prijenos chatova na Android

WhatsApp je predstavio niz novih funkcija, među kojima je i mogućnost korištenja dva naloga na istom iPhone uređaju. Opcija koja je ranije bila dostupna na Androidu sada stiže i na iOS, a korisnici će lako razlikovati naloge zahvaljujući prikazu profilne fotografije u donjoj traci aplikacije.

Također je unaprijeđen prijenos podataka između platformi, pa je sada moguće prebaciti historiju razgovora s iOS-a na Android. Uvedena je i opcija za jednostavno pronalaženje i brisanje velikih datoteka unutar chata putem funkcije “Manage Storage”, uz mogućnost uklanjanja samo medijskih sadržaja bez brisanja same konverzacije.

Aplikacija sada predlaže naljepnice tokom unosa emotikona, a jednim dodirom emotikon se može zamijeniti odgovarajućom naljepnicom. Uz to, Meta AI omogućava uređivanje fotografija direktno u chatu prije slanja, tamo gdje je ova opcija dostupna.