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RAD U STROGOJ TAJNOSTI

Jezivi planovi milijardera: Prave ljudske klonove bez mozga koji bi služili kao "vreće za organe"

Takvo biće bilo bi živo, ali ne bi imalo svijest, emocije niti sposobnost osjećanja bola

Prave ljudske klonove bez mozga. Platforma X

A. O.

10.4.2026

Tajni startap R3 Bio iz Kalifornije planira razvoj ljudskih klonova bez mozga koji bi služili kao “vreće za organe”. Kompanija je, prema navodima, godinama radila u strogoj tajnosti kako bi izbjegla reakcije javnosti zbog etički spornih istraživanja.

Osnivač kompanije Džon Šloendorn (John Sloendorn) vjeruje da je moguće genetski modifikovati embrion tako da se razvije tijelo bez moždane kore. Takvo biće bilo bi živo, ali ne bi imalo svijest, emocije niti sposobnost osjećanja bola. Investitori, među kojima je i milijarder Tim Drejper (Tim Draper), već su uložili milione dolara u razvoj srodnih tehnologija, uključujući testiranja na majmunima.

Pošto vještačke maternice još uvijek ne postoje, prve takve klonove morale bi nositi plaćene surogat-majke. Naučnici i bioetičari upozoravaju da se radi o “igranju boga” te da granica između medicinskog napretka i etički neprihvatljivih praksi postaje sve tanja. Kritičari ističu i da čak i teška oštećenja mozga ne isključuju određeni oblik svijesti, što ovaj koncept dodatno čini kontroverznim.

Dok jedni u tome vide mogućnost da se prevaziđe starost i produži ljudski život, drugi su užasnuti idejom o proizvodnji ljudskih tijela bez svijesti. I sami neki investitori priznaju da je projekat na granici naučne fantastike i da su šanse za uspjeh neizvjesne. Ipak, podrška pojedinih moćnih figura iz Silicijske doline sugeriše da projekat, uprkos kritikama, neće biti lako zaustavljen, navodi MIT.

# EMBRION
# TEHNOLOGIJA
# MOZAK
# KLONOVI
# TAJNI STARTAP R3 BIO
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