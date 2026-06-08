Sve vaše stare VHS kasete iz osamdesetih umiru: Hitno uradite ovo prije nego što nestanu

Stare VHS kasete iz osamdesetih i devedesetih godina ubrzano propadaju i sve su veće šanse da trajno nestanu dragocjene porodične uspomene. Stručnjaci upozoravaju da magnetne trake imaju ograničen vijek trajanja te da je vrijeme za njihovo spašavanje već odavno počelo. Jedino trajno rješenje je njihova digitalizacija i prebacivanje sadržaja na računare ili u cloud sisteme.

Kompanija Kodak procjenjuje da kvalitet signala na starim trakama opada između 10 i 20 posto svakih deset godina. Ovaj proces, koji naučnici nazivaju raspad remanencije, znači da magnetne čestice na traci postepeno gube svoj naboj. Prvi znakovi propadanja su linije na ekranu, šum, gubitak boja i povremeni prekidi slike tokom reprodukcije.

Najveći neprijatelji

Svako korištenje starih video-rekordera dodatno oštećuje osjetljivu površinu trake, posebno kroz premotavanje i mehaničko trenje. Najveći neprijatelji VHS kaseta su vlaga koja uzrokuje stvaranje plijesni, kao i previše suh zrak koji čini traku krhkom i podložnom pucanju. Čak i blizina jakih elektromagnetnih izvora poput zvučnika ili kablova može dovesti do trajnog gubitka snimka.

Nacionalni arhiv Sjedinjenih Američkih Država preporučuje da se kasete čuvaju u uspravnom položaju na temperaturi između 13 i 21 stepen Celzijusa. Ipak, čak ni idealni uslovi ne mogu zaustaviti prirodni proces hemijskog propadanja materijala, pa stručnjaci savjetuju da se snimci što prije digitalizuju i prebace na moderne SSD diskove.

Kako sačuvati snimke kod kuće

Za kućnu digitalizaciju potrebni su ispravan video-rekorder, USB video-kartica i računar. Umjesto skupih profesionalnih rješenja, moguće je koristiti besplatan program OBS Studio. Potrebno je samo povezati uređaj, odabrati USB izvor video signala, podesiti rezoluciju na 640×480 piksela i pokrenuti snimanje.

Dobijeni video fajl u MKV formatu može se bez problema reproducirati na modernim televizorima, telefonima ili multimedijalnim sistemima. Stručnjaci upozoravaju da se s procesom ne treba čekati, jer kada trake potpuno propadnu, izgubljene snimke više nije moguće vratiti nijednom metodom.