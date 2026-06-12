Tehnološka revolucija u Kini: Robotske zmije čuvaju elektroenergetski sistem

U nastojanju da osiguraju stabilno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom, elektroprivredne kompanije u jugozapadnoj Kini započele su primjenu inovativnih robota nalik zmijama za inspekciju elektroenergetskih vodova.

Tehnologija, koju je razvio Biro za snabdijevanje električnom energijom okruga Guandu, uspješno je testirana u Kunmingu, glavnom gradu pokrajine Junan (Yunnan), gdje su roboti već pregledali više od 130 kilometara distributivne mreže.

Ova mreža napaja i ispitne centre locirane unutar zona zabrane letenja oko aerodroma.

Prednosti nad dronovima

Za razliku od dronova, koji se često suočavaju s problemima poput elektromagnetnih smetnji visokog napona, kratkog trajanja baterije i zavisnosti od vremenskih prilika, robotske zmije djeluju direktno na kablovima.

To im omogućava nesmetan rad u specifičnim okruženjima gdje je upotreba dronova zabranjena (poput aerodromskih zona).

Zahvaljujući fleksibilnom tijelu sastavljenom od više zglobova, ovi roboti se s lakoćom kreću duž vodova i savladavaju prepreke poput izolatora, dopirući do mjesta koja su nepristupačna ljudima. Sistem je opremljen kamerama i senzorima visoke preciznosti u glavi robota.

Prekinute i oštećene žice, istrošene komponente, neuobičajene promjene temperature koje ukazuju na kvarove.

Posebno značajna karakteristika je sistem za bežično prikupljanje energije, koji robotu omogućava da se napaja direktno iz mreže koju pregleda, osiguravajući tako kontinuiran rad.

Efikasnost i šira primjena

Prema izvještaju South China Morning Post-a (SCMP), ova nova tehnologija je čak tri puta efikasnija od tradicionalnog ručnog pregleda.

Osim što drastično povećava pouzdanost mreže, ona eliminiše potrebu za radno intenzivnim i po život opasnim poslovima na visini.

Nakon uspješnih početnih rezultata, operateri su proširili upotrebu ovih robota na složenije dijelove mreže.

Robotske zmije dio su šireg, integrisanog sistema autonomnog nadzora koji uključuje robotske pse (za rad u visokonaponskim okruženjima), dronove i fiksne kamere, čime se postiže neprekidan nadzor kritične infrastrukture.

Tehnološka modernizacija

Ova tehnološka modernizacija dobila je poseban prioritet tokom održavanja "gaokaoa", kineskog Nacionalnog prijemnog ispita za fakultete, kojem je pristupilo oko 12,9 miliona učenika.

Kako je stabilna struja u ispitnim centrima od presudne važnosti za milione kandidata, elektroprivredne kompanije su maksimalno angažovale ove napredne robotske platforme kako bi preduhitrile bilo kakve sistemske kvarove i minimizirale operativne rizike.