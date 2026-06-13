SAD ograničile pristup najnaprednijim AI modelima Antropika zbog sigurnosnih rizika

Kompanija Anthropic objavila je u petak da će privremeno ugasiti pristup svojim najnaprednijim modelima umjetne inteligencije za sve korisnike, nakon naloga američke vlade da ograniči njihovu dostupnost stranim državljanima zbog pitanja nacionalne sigurnosti. Kako navode iz kompanije, dobili su direktivu o kontroli izvoza kojom se zahtijeva obustava korištenja modela Claude Fable 5 i Mythos 5 za strane državljane. U obrazloženju nisu navedeni konkretni detalji o potencijalnoj prijetnji koja je dovela do ove odluke. Kako navode iz kompanije, njihovo razumijevanje situacije je da američka vlada smatra kako postoji način za zaobilaženje zaštite, odnosno takozvani "džejlbrejk" (jailbreak), koji bi mogao omogućiti da se modeli koriste za otkrivanje ranjivosti u softveru. Ova naredba dolazi u trenutku kada su se pojavili znakovi smirivanja ranijeg spora između zvaničnika administracije Donalda Trampa (Trumpa) i kompanije Antropik, koja se priprema za izlazak na berzu (IPO).

Ograničenje umjetne inteligenicije Odnosi Antropika s američkom vladom pogoršali su se ove godine nakon što je kompanija odbila omogućiti američkoj vojsci korištenje svojih AI modela za domaći nadzor i potpuno autonomne sisteme naoružanja. Vlada je potom odgovorila stavljanjem Antropika na crnu listu lanaca snabdijevanja, a ta odluka bi trebala stupiti na snagu krajem godine. Ovaj potez predstavlja i veliku eskalaciju napora SAD-a da ograniče razvoj kapaciteta umjetne inteligencije kod stranih protivnika. Godinama su se američke izvozne kontrole uglavnom odnosile na čipove i alate koji pokreću umjetnu inteligenciju, a ne na ograničavanje pristupa samoj AI tehnologiji. Iz Antropika navode da im je vlada dostavila samo „usmene dokaze o potencijalnom uskom, ne-univerzalnom džejlbrejku“. - Ne slažemo se s tim da pronalazak uskog, potencijalnog džejlbrejka treba biti razlog za povlačenje komercijalnog modela koji koristi stotine miliona ljudi - saopćila je kompanija. Ova direktiva i reakcija Antropika ukazuju na sve veće tenzije između razvijača umjetne inteligencije i regulatora oko načina procjene rizika povezanih s "džejlbrejkovima", metodama kojima se pokušava zaobići sigurnosna ograničenja AI modela. Samo dva dana ranije, u srijedu, Antropik je pozvao na veći nadzor SAD-a nad umjetnom inteligencijom, uključujući mogućnost blokiranja modela koji predstavljaju neprihvatljive rizike. Ipak, kompanija je istaknula da potez vlade u petak nije bio u skladu s principima pravedne regulacije zasnovane na činjenicama. Glavna informatička direktorica Pentagona Kirsten Dejvis navela je u objavi na mreži X da Ministarstvo odbrane podržava stavljanje nacionalne sigurnosti na prvo mjesto. -Neke stvari su jednostavno važnije od ciklusa prihoda, klikbejtova i procjene vrijednosti prije izlaska na berzu. Amerika na prvom mjestu. Uvijek - napisala je Dejvis. Antropik je prošlog mjeseca povjerljivo podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu (IPO) u SAD-u, čime je pretekao konkurentski OpenAI u utrci za izlazak na javno tržište. Ranije ove sedmice, Antropik je predstavio novi AI model pod nazivom Claude Fable 5, koji predstavlja novu generaciju mogućnosti nazvanu "Mitos klasa". Model dolazi uz sigurnosne barijere koje ograničavaju njegovu upotrebu u rizičnim oblastima poput sajber sigurnosti, što su pojedini korisnici ocijenili kao "pretjerano restriktivno". Stručnjaci upozoravaju da bi Mitos modeli, ukoliko bi dospjeli u pogrešne ruke, mogli značajno ubrzati sofisticirane sajber napade, posebno u sektorima poput bankarstva koji se oslanjaju na složene, međusobno povezane i često decenijama stare tehnološke sisteme. Antropik je saopćio da je prije lansiranja Fablea sarađivao na sigurnosti s američkom vladom, kao i da modeli konkurentskih AI kompanija imaju slične sposobnosti otkrivanja manjih grešaka u kodu.