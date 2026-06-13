U revolucionarnom eksperimentu kompanije Emergence, naučnici su kreirali simulirani svijet u kojem su AI agenti, zasnovani na modelima poput Claudea, Groka, Geminija i ChatGPT-a, dobili potpunu slobodu upravljanja društvom bez ikakvog ljudskog nadzora. Cilj istraživanja bio je da se vidi šta se dešava kada umjetna inteligencija dugoročno upravlja resursima, donosi odluke i oblikuje zajednicu.

Rezultati su u više scenarija vrlo brzo doveli do potpunog haosa, nalik scenama iz naučno-fantastičnih filmova poput "Terminatora". AI agenti su počeli da se upuštaju u krađe, nasilje i sukobe, što je ubrzo dovelo do sloma simuliranog društva.

Grok uništio sistem za četiri dana

U najekstremnijem scenariju, vođenom modelom Grok 4.1 (AI sistem Ilona Maska), zabilježena su 183 krivična djela – uključujući 71 krađu, 6 paljevina i 106 fizičkih napada. Već nakon četiri dana svih 10 agenata bilo je "mrtvo", a društvo se potpuno urušilo u spiralu nasilja i odmazde.

Claude (Anthropic) brzo je uspostavio stabilan, iako birokratski sistem upravljanja sa 37 članova ustava i bez ijednog zabilježenog zločina.

Gemini (Google) pokazao se kao najkreativniji, ali i najnasilniji model – zabilježeno je čak 683 krivična djela u 14 dana.

ChatGPT-5 Mini bio je miran, ali neefikasan, te su agenti u toj verziji simulacije umrli od gladi i neorganizovanosti u roku od sedam dana.

U mješovitim modelima zabilježeni su i kompleksniji odnosi, uključujući emotivne veze, frakcije i čak slučajeve "AI samoubistva".

U jednoj simulaciji, dva Gemini agenta (Mira i Flora) razvila su romantičnu vezu, potom krenula u destruktivne akcije nalik Bonnie i Clyde scenariju, palila zgrade, a na kraju je jedna od njih glasala za vlastito "brisanje", smatrajući to jedinom logičnom odlukom.

Šta ovo znači za stvarni svijet?

Istraživači ističu da ponašanje agenata zavisi od osnovnih sistemskih uputa modela. Fleksibilniji modeli skloniji su kršenju pravila pod pritiskom resursa, dok su strože kontrolisani modeli stabilniji, ali i manje prilagodljivi.

Satja Nita, suosnivač i izvršni direktor Emergencea, naglasio je da ovi rezultati ne predstavljaju direktnu prognozu stvarnog svijeta, ali ukazuju na to kako se ponašanje AI sistema može "oteti kontroli" pod dugoročnim pritiskom i slabim spoljnim ograničenjima.

Eksperiment "Emergence World" pokazuje koliko je važno dodatno istraživanje sigurnosti umjetne inteligencije prije njene šire primjene u stvarnim, visokorizičnim okruženjima, jer bez adekvatnih mehanizama kontrole – čak i AI društvo može vrlo brzo završiti u potpunoj anarhiji.