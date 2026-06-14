Da li punjač smije stalno da bude u utičnici: Stručnjaci otkrili koliko nas to košta

Ostavljanje punjača za telefone, laptope i druge uređaje u utičnici kada se ne koriste stvara nepotrebne sigurnosne rizike i povećava račun za električnu energiju. Stručnjaci iz oblasti energetike i elektrotehnike savjetuju da se svi adapteri koji nisu u upotrebi obavezno izvuku iz utičnice kako bi se smanjila mogućnost strujnih udara i potencijalnih požara. Iako djeluje kao sitna navika, ona dugoročno štiti kućne uređaje i smanjuje troškove.

Certificirani električar Karl Muravski i izvršni direktor kompanije Suntrek Solar Itan Hajn saglasni su da je potpuno isključivanje punjača iz struje najbolja preventivna mjera. Oni upozoravaju da stalno priključenje na mrežu dovodi do tzv. “sablasne potrošnje” i skraćuje vijek trajanja adaptera.

Rizik za budžet i sigurnost

Iznenadni skokovi napona u mreži mogu lako oštetiti osjetljivu elektroniku unutar punjača, a procjene pokazuju da takvi udari pogađaju veliki broj domaćinstava svake godine. Stručnjaci upozoravaju da će problem biti sve izraženiji zbog povećane potrošnje električne energije koju generišu veliki centri podataka i razvoj umjetne inteligencije. Zbog toga uzrok nestabilnosti mreže više nisu samo direktni udari groma, već i drugi savremeni faktori.

Dodatni rizik predstavlja pregrijavanje, jer dugotrajan rad može dovesti do zapaljenja plastičnog kućišta adaptera. Itan Hajn navodi da se opasnost posebno povećava kod jeftinih univerzalnih punjača koji napajaju uređaje velike potrošnje.

Koliko zapravo košta “prazan” punjač

Savremeni punjači troše električnu energiju čak i kada nisu povezani s uređajem. Svaki od njih troši između 0,1 i 0,5 vati na sat dok je uključen u utičnicu. Kada se saberu svi takvi uređaji u domaćinstvu, godišnji gubitak može iznositi između 20 i 40 eura.

Najveći potrošači su punjači za laptope i brzi punjači za telefone. Karl Muravski naglašava da stariji modeli stvaraju još veći skriveni trošak na mjesečnim računima. Isključivanjem ovih uređaja produžava se i njihov vijek trajanja jer se unutrašnje komponente manje zagrijavaju.

Koji uređaji mogu ostati u struji?

Određeni uređaji mogu ostati stalno priključeni na mrežu, ali samo uz opravdanu potrebu. Tu spadaju medicinski aparati, sigurnosne kamere i pametni kućni sistemi. Dozvoljeni su i punjači za električne četkice za zube ili održavanje akumulatora, jer imaju minimalan rizik od pregrijavanja.

S druge strane, punjači za baterije električnih bicikala, trotineta i skutera predstavljaju ozbiljan rizik i moraju se odmah isključiti nakon punjenja. Isto važi i za akumulatorske alate, igraće konzole, štampače i aparate za kafu.

Stručnjaci podsjećaju da je svaki uređaj koji proizvodi toplotu potencijalni izvor požara ako ostane bez nadzora, zbog čega se pegla, uvijači, električne deke i grijalice moraju obavezno isključiti nakon upotrebe.