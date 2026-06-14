Moderni televizori vas prate? Evo kako zaštititi svoju privatnost

Vaša privatnost može biti narušena čak i u prostoru koji smatrate potpuno sigurnim – vlastitom domu.

Savremeni pametni televizori danas nude brojne mogućnosti, poput pristupa streaming servisima, korištenja aplikacija i upravljanja glasovnim komandama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ove napredne funkcije mogu imati i svoju drugu stranu.

Naime, pametni televizori mogu prikupljati podatke o navikama korisnika, uključujući sadržaj koji gledaju, aplikacije koje koriste i način na koji upravljaju uređajem.

Potpuno isključenje nije moguće

Najčešći sistem za takvo praćenje aktivnosti korisnika je automatsko prepoznavanje sadržaja (ACR). Ova tehnologija omogućava televizoru da prepozna gotovo svaki program ili sadržaj koji se prikazuje, bez obzira da li dolazi sa kablovske televizije, antene, streaming platforme ili Blu-ray plejera.

Prikupljeni podaci se zatim mogu koristiti za ciljano oglašavanje, personalizirane preporuke i marketinšku analitiku , a neki proizvođači pametnih televizora mogu prikupljati i podatke o korištenju aplikacija, lokaciji uređaja i glasovnim naredbama koje korisnik daje putem ugrađenog mikrofona ili daljinskog upravljača.

U većini slučajeva nije moguće potpuno isključiti prikupljanje podataka, barem ne dok je TV povezan na internet. Međutim, možete smanjiti količinu informacija koje uređaj šalje proizvođaču pomoću određenih postavki. Najvažniji koraci su isključivanje ACR-a, personaliziranih oglasa i prepoznavanja glasa u postavkama TV-a.

Ne zaboravite ugrađeni mikrofon

Mnogi moderni pametni televizori također imaju ugrađeni mikrofon za primanje glasovnih naredbi. Ako ga ne koristite, provjerite ima li vaš uređaj fizički prekidač za isključivanje zvuka mikrofona ili opciju za njegovo onemogućavanje u postavkama. Ovo može biti važan dodatni korak u zaštiti vaše privatnosti.