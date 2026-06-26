Tinejdžeri nadmudrili sistem: Zabrana društvenih mreža nije dala rezultate, vlada pooštrava mjere

Novo istraživanje u Australiji pokazalo je da 85 posto adolescenata i dalje koristi društvene mreže uprkos nedavno uvedenoj zabrani.

Milioni računa zatvoreni

Iako su prvi izvještaji sugerisali da su milioni računa zatvoreni, realnost na terenu, potkrijepljena svjedočenjima roditelja i novim studijama, pokazuje da se korištenje društvenih medija među mladima jedva promijenilo.

Čak 85 posto Australaca u dobi od 12 do 15 godina nastavilo je koristiti društvene mreže tri mjeseca nakon što je zabrana stupila na snagu.

Prema navodima, oko dvije trećine maloljetnih korisnika ostalo je aktivno na društvenim mrežama tako što su lažno prikazali starosnu dob, najčešće se predstavljajući kao stariji od 16 godina, ili su koristili fotografije koje je algoritam platformi pogrešno prihvatio kao dokaz punoljetnosti.

Australski premijer Entoni Albans (Anthony Albanese) izjavio je u petak da se želi dodatno pooštriti zabrana korištenja društvenih mreža za djecu, najavivši i tzv. "stres-test" postojećih zakonskih rješenja koja onemogućavaju platformama poput Mete, Instagrama i YouTubea otvaranje naloga osobama mlađim od 16 godina.

Strožiji zakoni

Cilj je, kako je istaknuto, zatvoriti postojeće pravne i tehničke praznine koje maloljetnici trenutno koriste za pristup mrežama.

Albans je poručio da je namjera vlade da zakoni budu što stroži i otporni na moguće sudske izazove.

Također je naglasio važnu ulogu Komisije za e-sigurnost, kojoj bi trebala biti osigurana veća ovlaštenja kako bi mogla efikasnije provoditi propise.

Ovaj australski model pažljivo prate i druge zemlje koje razmatraju slične mjere zbog sve većih zabrinutosti za mentalno i fizičko zdravlje mladih.

U tom kontekstu, Velika Britanija je već najavila dodatna ograničenja, koja bi mogla obuhvatiti i platforme za videoigre te prijenose uživo.