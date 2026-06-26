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STIŽE IRING

Apple navodno razvija pametni prsten: Novi uređaj mogao bi nositi naziv iRing

Ako se glasine pokažu tačnim, tehnološki gigant uskoro bi mogao ući na tržište pametnih prstenova

Apple bi uskoro mogao predstaviti svoj prvi pametni prsten i proširiti ponudu nosivih uređaja. Screenshot

I. Š.

26.6.2026

Prema najnovijim informacijama koje kruže tehnološkim krugovima, Apple je započeo razvoj svog prvog pametnog prstena. Iako kompanija još nije zvanično potvrdila projekat, nagađa se da bi novi uređaj mogao nositi naziv iRing, dok se kao moguće opcije spominju i Apple Ring ili neko sasvim novo ime.

Za sada nema mnogo detalja o specifikacijama niti o tome kada bi uređaj mogao biti predstavljen, ali izvori tvrde da je razvoj već u toku.

Ovo nije jedini proizvod na kojem Apple navodno radi. Ranije su se pojavile informacije da kompanija razvija pametne naočale, AirPods Pro slušalice s kamerama za funkcije zasnovane na umjetnoj inteligenciji, kao i druge nosive uređaje.

Ukoliko pametni prsten zaista stigne na tržište, Apple će ući u direktnu konkurenciju sa uređajima kao što su Samsung Galaxy Ring, Oura Ring 5 i Ultrahuman Ring Air.

# APPLE
# PAMETNI PRSTEN
# TEHNOLOGIJA
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