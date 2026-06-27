Tri decenije akademskog interneta u BiH: Veza koja je otvorila prozor prema svijetu

Velike prekretnice u razvoju interneta najčešće su nastajale u univerzitetskim laboratorijama i istraživačkim centrima, gdje je znanje prvi put počelo prelaziti granice lokalnih zajednica.

Za Bosnu i Hercegovinu, ključni trenutak dogodio se 28. juna 1996. godine, kada je iz Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC) Univerziteta u Sarajevu uspostavljena prva satelitska internet veza i održana videokonferencija sa Vrije Universiteit Amsterdam.

Veliki iskorak

Veza kapaciteta 128 kbps, danas simbolična, tada je predstavljala ogroman iskorak za akademsku zajednicu koja se nakon rata i opsade Sarajeva ponovo povezivala sa svjetskim naučnim tokovima.

Projekt VUSUS Unilink (Vrije Universiteit Supports University of Sarajevo) realizovan je uz podršku volontera iz Sarajeva i Amsterdama, te uz pomoć Soroš fondacije i nizozemskog Ministarstva za razvojnu saradnju. Oprema u Sarajevu omogućavala je i dial-in pristup za širu akademsku i profesionalnu zajednicu.

O ovom događaju postoji i vrijedan videoprilog iz Dnevnika TVBiH iz 1996. godine, koji danas predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o vremenu kada su se Bosna i Hercegovina, a posebno Sarajevo, neposredno nakon rata i opsade, vraćali u međunarodne akademske i naučne tokove.

Digitalno povezivanje

Iz UTIC-a je započeo proces digitalnog povezivanja zemlje, koji je kasnije omogućio razvoj internet infrastrukture, multimedije i međunarodne akademske komunikacije.

Trideset godina kasnije, ovaj događaj se posmatra kao početak akademske digitalne ere u BiH i dokaz da je internet u zemlji nastao kao naučna i obrazovna potreba, a ne komercijalni luksuz.

- UTIC i Univerzitet u Sarajevu time su postavili temelje digitalnog razvoja zemlje, dok su pioniri tog vremena - uz partnere iz Amsterdama i donatore - omogućili da Bosna i Hercegovina ponovo uspostavi vezu sa svijetom - saopćeno je iz UNSA.



