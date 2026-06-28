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E-SIGURNOST

Kazne do 99 miliona dolara: Australija udara na društvene mreže zbog djece

Vlasti su pokrenule istrage zbog navodnog kršenja pravila na pet zabranjenih mreža za maloljetnike

Australija pooštrava pravila i kazne. Screenshot

Z. V.

28.6.2026

Australijska vlada saopćila je da planira udvostručiti maksimalne kazne za platforme koje krše propise o minimalnoj starosnoj granici za korištenje društvenih mreža, a one bi mogle iznositi do 99 miliona dolara (oko 86,9 miliona eura).

Predloženim izmjenama zakona predviđa se i da komesar za e-sigurnost dobije ovlaštenje da od kompanija društvenih mreža traži dokaze o mjerama koje su poduzele kako bi se uskladile sa zabranama, prenosi BBC.

U Australiji je od 10. decembra prošle godine zabranjen pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina na deset velikih platformi.

Vlasti su pokrenule istrage zbog navodnog kršenja pravila na pet zabranjenih mreža za maloljetnike – Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku i YouTubeu.

U izvještaju Komisije za e-sigurnost, nezavisnog regulatora u zemlji, navedeno je da je sedam od deset djece mlađe od 16 godina, koja su imala naloge prije uvođenja zabrane, i dalje imalo određeni pristup tim platformama.

# MALOLJETNICI
# KAZNE
# AUSTRALIJA
# DRUŠTVENE MREŽE
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