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MISIJA OD 30 MILIONA

Trka s vremenom: NASA želi spasiti teleskop Swift od pada na Zemlju

Swift, koji je u orbiti od 2004. godine, ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve aktivnosti

Nekontrolisano se spušta. AP

Dž. B.

28.6.2026

NASA bi već ove sedmice mogla pokrenuti misiju vrijednu 30 miliona dolara kako bi teleskop Swift podigla u višu orbitu i spriječila njegovo nekontrolisano spuštanje prema Zemlji.

Operaciju će izvesti startup Katalyst Space Technologies, čija bi autonomna letjelica trebala spojiti sa Swiftom i podići ga sa 360 na oko 600 kilometara visine.

Swift, koji je u orbiti od 2004. godine, ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve aktivnosti. Ako padne ispod 300 kilometara, njegovo spašavanje više neće biti moguće. 

Misija nosi veliki rizik jer teleskop nije projektovan za servisiranje u svemiru, pa uspjeh nije zagarantovan. Ukoliko operacija uspije, Swift bi mogao nastaviti svoju naučnu misiju posmatranja gama-bljeskova i drugih kosmičkih pojava.

# NASA
# TELESKOP
# PAD
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