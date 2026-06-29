Apple sprema sklopivi iPhone: Premijera moguća u septembru, cijena mogla biti rekordna

Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, Apple bi svoj naredni veliki događaj mogao održati oko 9. septembra, u skladu s uobičajenim rasporedom kompanije nakon američkog praznika Labor Day. Tada se očekuje predstavljanje nove generacije iPhone uređaja, uključujući i prvi sklopivi model koji se u nekim izvještajima naziva iPhone Ultra.

Analitičar Mark Gurman navodi da bi pretporudžbe mogle početi dan kasnije, dok bi se uređaji u prodaji mogli naći krajem septembra. Novi model bi, prema dosadašnjim glasinama, bio premium uređaj i znatno skuplji od dosadašnjih iPhonea.

Razlog za to je složenija tehnologija sklopivog ekrana, ali i činjenica da Apple u tom segmentu cilja najvišu klasu tržišta. Kompanija još uvijek nije zvanično potvrdila ove informacije.

IPhone uređaji u SAD-u najčešće jeftiniji nego u Evropi. Razlika nastaje zbog poreza, PDV-a i različitih uvoznih troškova. Evropska tržišta imaju više taksi i distributivnih troškova, što dodatno povećava krajnju cijenu proizvoda. Međutim, u SAD-u se cijene prikazuju bez poreza, dok se u Evropi on odmah uračunava tako da ta razlika u cijeni stvarno i nije prevelika. U Bosni i Hercegovini crno tržiše IPhona je izuzetno snažno, što utiče na nižu cijenu, tako da su Apple mobiteli izuzetno zastupljeni.