Da li ste primijetili ChatGPT u Viberu: Evo zašto se pojavio u vašim četovima

Korisnici Vibera od sada mogu besplatno koristiti ChatGPT direktno u aplikaciji, bez potrebe da prelaze u druge programe. Zahvaljujući partnerstvu kompanija Rakuten Viber i OpenAI, uvedene su nove AI funkcije koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju, uređivanje fotografija, prevođenje i sažimanje poruka.

Nove opcije dostupne su na Android i iPhone uređajima nakon ažuriranja Vibera na najnoviju verziju, dok se podrška za desktop verziju očekuje uskoro.

Šta sve sada može da radi u Viberu?

Jedna od najvećih novina je to što ChatGPT sada ima poseban razgovor unutar Vibera, pa korisnici mogu postavljati pitanja, tražiti pomoć pri pisanju, istraživati informacije ili razvijati ideje bez napuštanja aplikacije. Za osnovno korištenje nije potreban ChatGPT nalog, osim za određene napredne funkcije.

Pored toga, ChatGPT se može uključiti u privatne i grupne razgovore jednostavnim upisivanjem oznake @ChatGPT. Na taj način može predložiti restoran, pomoći oko planiranja putovanja ili odgovoriti na pitanja svih učesnika u razgovoru.

Među novim mogućnostima je i uređivanje fotografija pomoću vještačke inteligencije. Korisnici mogu mijenjati stil slike, dodavati elemente ili je pretvoriti u potpuno drugačiji vizuelni sadržaj direktno u Viber prepisci.

Dodatni alati

ChatGPT u Viberu donosi i dodatne alate za svakodnevnu komunikaciju: može sažeti duge razgovore, izdvojiti ključne informacije iz linkova, prevesti poruke na druge jezike ili preformulisati tekst kako bi bio jasniji i profesionalniji.

Važno je da je sažetak razgovora vidljiv samo korisniku koji ga zatraži, dok se pri korištenju opcije @ChatGPT dijeli samo konkretna poruka, a ne kompletna prepiska.

Generalni direktor kompanije Rakuten Viber, Ofir Ejal (Ofir Eyal), istakao je da je cilj partnerstva da vještačka inteligencija postane dio svakodnevne komunikacije i dostupna svim korisnicima bez dodatnih komplikacija i registracija.

Iz OpenAI-ja poručuju da korisnici najveći dio vremena provode upravo u aplikacijama za dopisivanje, zbog čega ChatGPT može biti najkorisniji kada je potrebna pomoć pri pisanju poruka, prevođenju, sažimanju razgovora ili obradi fotografija.