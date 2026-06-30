WhatsApp uvodi korisnička imena: Broj telefona više neće biti obavezan za kontakt

WhatsApp uvodi novu opciju koja će korisnicima omogućiti da komuniciraju bez otkrivanja broja telefona, koristeći jedinstvena korisnička imena. Funkcija će biti postepeno dostupna za oko tri milijarde korisnika širom svijeta.

Korisnici će moći rezervirati i mijenjati korisničko ime u aplikaciji, a kontaktiranje će ubuduće biti moguće razmjenom imena, umjesto brojeva. Broj telefona i dalje će biti potreban za otvaranje naloga, ali neće biti vidljiv drugim korisnicima kada opcija bude u potpunosti aktivirana.

Korisnička imena moći će imati do 35 znakova, uz određena ograničenja, a imena poznatih ličnosti i visokih zvaničnika neće biti dostupna za registraciju.

Iz WhatsAppa poručuju da je cilj povećanje privatnosti i veća kontrola korisnika nad ličnim podacima, posebno u grupnim razgovorima. Opcija je već uspoređena sa sličnim rješenjem koje je ranije uveo Signal.

Iako kompanija ističe da su privatni razgovori zaštićeni end-to-end enkripcijom, stručnjaci upozoravaju da WhatsApp i dalje prikuplja određene metapodatke o korištenju aplikacije.

Nova funkcija bit će uvodena postepeno tokom narednih mjeseci.