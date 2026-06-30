Velika novost na platformi WhatsApp: Izaberite nick, a broj telefona više neće biti vidljiv

WhatsApp, platforma koja ima oko tri milijarde naloga u svijetu, najavio je uvođenje velike novine. U narednim mjesecima bit će omogućeno da korisnici umjesto broja telefona koriste korisnička imena.

Ove sedmice korisnici će moći početi rezervisati svoje ime putem aplikacije, iako ta opcija neće biti obavezna. Platforma je najavila da će korisnici moći u bilo kojem trenutku promijeniti ili ukloniti korisničko ime. Kada funkcija bude u potpunosti aktivna, povezivanje na WhatsApp biće moguće samo putem razmjene korisničkih imena, dok će i dalje postojati opcije blokiranja i prijave neželjenih poruka.

Imena će biti ograničena na 35 znakova, uz određene restrikcije pri izboru. Imena i funkcije pojedinih visokih zvaničnika i poznatih ličnosti neće biti dostupne drugim korisnicima.

Na primjer, malo je vjerovatno da će WhatsApp biti preplavljen korisnicima koji se zovu Donald Tramp. Kompanija u vlasništvu Mete opisuje korisnička imena kao funkciju privatnosti.

Alis Njutn-Reks, šefica proizvoda u kompaniji WhatsApp, izjavila je da su korisnici često isticali da ne žele uvijek dijeliti broj telefona kako bi ostali u kontaktu, posebno u grupnim razgovorima. Kako je navela, nada se da će ova funkcija "dati korisnicima kontrolu nad načinom na koji biraju da se pojavljuju u aplikaciji".

Kako se rezerviše korisničko ime?

Prema najavama, korisnička imena na WhatsAppu biće uvodena postepeno tokom narednih mjeseci, a korisnici će biti obaviješteni kada im opcija postane dostupna.

Rezervacija će biti moguća kroz podešavanja naloga u aplikaciji, kada funkcija bude aktivirana. Opcija neće biti dostupna na WhatsApp Web niti na desktop verziji.

Kompanija je saopćila da će kreatori, mala preduzeća i organizacije imati mogućnost da preuzmu korisnička imena koja već koriste na Instagramu ili Facebooku radi dosljednosti. Oni koji žele uskladiti ime na WhatsAppu sa drugim Metinim aplikacijama morat će povezati naloge putem Centra za naloge.

To znači da će se određeni podaci korisnika dijeliti između aplikacija kao što su Threads i Messenger.

Neki korisnici su se na društvenim mrežama žalili da im se opcija još nije pojavila. Iz kompanije poručuju da korisnici "provjere da li imaju najnoviju verziju WhatsAppa i da prate obavijesti u aplikaciji".

Privatnost i Meta

- To je dobra funkcionalnost, ali čak i ako nudi više privatnosti, treba imati na umu da WhatsApp generalno nije aplikacija koja u potpunosti štiti privatnost - rekla je Karisa Veliz, profesorica Univerziteta Oksford i autorica knjige "Privatnost je moć".

Kako naglašava, Meta prikuplja veliki broj metapodataka u marketinške svrhe: "Moramo imati na umu da je WhatsApp u vlasništvu kompanije Meta, jedne od tehnoloških kompanija s najlošijim rezultatima kada je riječ o privatnosti".

WhatsApp ne koristi sadržaj privatnih razgovora za oglašavanje jer su poruke zaštićene enkripcijom, što znači da kompanija ne može čitati sadržaj poruka. Međutim, koristi podatke poput lokacije i osnovnih informacija o nalogu, uključujući starosnu dob, u svrhu oglašavanja.

Kada nova opcija bude u potpunosti implementirana, pojedinačni brojevi telefona više neće biti vidljivi na WhatsAppu.