Ovo su tehničke specifikacije novih smartfona iz Samsunga

Insajderi iz WinFuture sagledali su sbe informacije o Galaxyju S23 i S23 Plus koje nadopunjuju informacije koje je dostavio billbil-kun te koje navode specifikacije Galaxyja S23 Ultra.

Izgleda da su glasine o kamerama bile tačne - Galaxy S23 Ultra imat će glavni senzor od 200 MP kojem će se pridružiti još tri kamere: ultra širokokutna od 12 MP, telefoto od 10 MP sa trostrukim zumom i druga telefoto sa 10 MP i deseterostrukim zumom. S23 i S23 Plus navodno imaju tri kamere - glavnu od 50 MP, ultra-širokokutnu od 12 MP i jednu telefoto od 10 MP sa trostrukim optičkim zumom.

Otporni na prašinu

Što se ekrana tiče, S23 Ultra dolazi sa 6.8 inčnim 1440p OLED ekranom od 120 Hz, dok S23 i S23 Plus imaju ekrane od 6.1 i 6.6 inča s OLED panelom, 1080p rezolucijom i brzinom osvježenja od 120 Hz. Sva tri uređaja imaju selfi kameru zaguranu u rupicu od 12 MP i IP68 certifikat za otpornost na prašinu i vodu.

Birati kombinacije

Što se stvari pod poklopcem tiče, sva tri telefona pogoni Snapdragon 8 Gen 2, s time da postoji šansa da će na naše tržište, kao što je bilo par puta, doći još jedan Exynos. Kupci će moći birati kombinacije od 8 GB ili 12 GB RAM-a u slučaju Ultre, kao i 256 GB, 512 GB ili 1 TB zapremnine. S23 i S23 Plus navodno dolaze sa 'samo' 8 GB RAM-a te 128 i 512 GB zapremnine.

Konačno, tu je i napajanje koje u slučaju S23 iznosi 3.900 mAh, 4.700 za S23 Plus te 5.000 za Ultru. Plus i Ultra navodno će podržati brzo punjenje do 45 W, dok će se startni S23 puniti na 25 W.