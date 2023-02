Pet država bivše Jugoslavije zajednički bi trebale lansirati satelit u svemir

Pet država bivše Jugoslavije bi do sredine ljeta ove godine u svemir trebale lansirati zajednički satelit i to uz pomoć Indijske svemirske agencije (ISRO). Potvrdio je to za portal „Avaza“, Anes Hadžiomerović, predsjednik Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju (CERIT ) iz Mostara.



Hadžiomerović je podsjetio na to da se pet nevladinih organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije udružilo krajem juna prošle godine u Southeast European Space Association (SESA), odnosno Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope.

Iako su plasirane informacije o tome da BiH šalje svoj satelit, BiH ni u povojima nema svemirski program.