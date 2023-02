Otkriveno 59 novih egzoplaneta "u blizini" Sunčevog sistema

Modernim teleskopom Karmenas, naučnici u španskoj Almeriji otkrili su 59 egzoplaneta, od kojih bi četiri mogle da budu "naseljive kao Zemlja".

Egzoplanete su nebeska tijela koje kruže oko zvijezda, a nalaze se van Sunčevog sistema.

Planete s "mogućim stanarima"

Naučnici su teleskopom posmatrali najbližu solarnu galaktičku okolinu u potrazi za "mogućim stanarima".

Glavni autor studije Injasi Ribas rekao je da je njegov tim, nakon posmatranja 362 obližnje zvijezde, tzv.crvene patuljke, otkrio najtačniji broj planeta koje ih prate i koje su slične Zemlji.

- Da je naša galaksija grad, tražili smo samo u našoj stambenoj zgradi, nismo čak ni izašli da istražimo komšilu - rekao je Ribas.

Kako je naveo, dvije od potencijalno naseljivih planeta, nalaze se u zvjezdanom sistemu Tigarden, 12,5 svjetlosnih godina od Zemlje, dok druge dvije kruže oko zvijezde GJ 1002, udaljene manje od 16 svjetlosnih godina.

- Ove četiri planete - one iz Tigardena i one iz GJ 1002 spadaju u svjetove sa najvećim indeksom sličnosti sa Zemljom - kazao je on.

Visokokvalitetna zapažanja

Osim navedenih egzoplaneta, tim je prikupio i hiljade visokokvalitetnih zapažanja koje drugi specijalisti u ovoj oblasti mogu da koriste za svoja istraživanja.

- To je neka vrsta kovčega sa blagom. Imamo 20.000 visoko preciznih mjerenja napravljenih sa Karmenesom koje stavljamo na raspolaganje svetskoj naučnoj zajednici - naglasio je Ribas.

U istraživanju je učestvovalo više od 200 specijalista iz 11 španskih i njemačkih institucija, kao što su Centar za astrobiologiju, Institut za astrofiziku Andaluzije, Institut za astrofiziku Kanarskih ostrva i Univerzitet Komplutense iz Madrida, kao i Špansko-njemački astronomski centar Maks Plank.