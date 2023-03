Najneobičnija ratna mašina veća od Boeing 747 džambo džeta napuštena na plaži

Po njegovom čudnom izgledu nije moguće tačno reći da li je Čudovište Kaspijskog mora avion ili brod, jer uprkos svom izgledu aviona, ovaj ekranoplan Lun klase tehnički potpada pod zemno efektivno borno sredstvo, što je kategorija s posebnom tehnologijom koju Internacionala pomorska organizacija klasifikuje kao pomorske brodove.

Leteći brod

Ova letjelica za prizemno djelovanje dizajnirana je kako bi postigla trajni let iznad površine vode, upotrebom aerodinamičkih interakcija između njenih krila i površine. MD-160 koristi jastuke vazduha koji nastaju ispod njegovih krila kako bi se brzinama do 500 kilometara na sat kretao iznad vode na visini većoj od četiri metra, što ovaj avion u suštini čini nečim što se može opisati kao leteći brod i veoma tešku metu za detektovanje od strane neprijatelja.

MD-160 je predstavljao jedini model svoje vrste koji je bio kompletiran i opremljen sa supersoničnim projektilima za uništavanje nosača aviona. Stoga uopće ne čudi što su američke obaveštajne službe podrobno kopale kako bi saznale što više o ovom vozilu, što je dovelo do otkrića tajnog dokumenta koji detaljno ističe uloge ovakvih mašina. Ovaj dokument je uključio dizajnerske detalje, sa tvrdnjama da je MD-160 kreiran kako bi letio brzinama do 200 do 250 čovorova na visini od pet do deset metara iznad površine vode.