Grčka se protiv požara želi boriti i korištenjem umjetne inteligencije

Tehnologija bi u budućnosti mogla imati važnu ulogu pri ranom otkrivanju i gašenje šumskih požara.



Gubici ljudskih života

Svake godine borba s požarima je sve teža. Izgorene šume, uništene kuće i vikendice i, što je najgore, gubitak ljudskih života od Grčke preko svih mediteranskih zemalja, pa do Sjeverne Amerike, postali su scenarij kojem svjedočimo svakog ljeta. Grčka, koja je možda i najgore stradala ovog ljeta, pokušava iskoristiti tehnologiju kako bi u budućnosti spriječila ili barem smanjila da se takve katastrofe ponove.

Premijer ove države Kajriakos Mitsotakis nedavno je o ovoj temi razgovarao s izraelskim i kiparskim kolegama, a s Izraelom je dogovorio saradnju oko zajedničke inicijative na području umjetne inteligencije za rano otkrivanje požara. On želi da Grčka postane testni poligon za izraelsku tehnologiju baziranu na AI za ranu detekciju požara i ove države već aktivno raspravljaju o konkretnim rješenjima baziranim na umjetnoj inteligenciji.

S razvojem i primjenom takvih rješenja, tehnologija bi mogla pomoći u bržoj reakciji vatrogasaca, čime bi se moglo spriječiti širenje vatre i time spasiti prirodu, stambene objekte i ljudske živote.

Izrael već učestvuje u evropskoj inicijativi za borbu protiv požara SAFERS, a koja uključuje posebnu platformu koja je bazirana na različitim podacima koji mogu pomoći u prevenciji i gašenju šumskih požara. Takvi podaci uključuju satelitske snimke, senzore požara, vremensku prognozu, informacije korisnika i slično, a te podatke onda koristi umjetna inteligencija koja na temelju njih može izvući neke važne zaključke koji će lokalnim vlastima i vatrogascima pomoći da se bolje pripreme za požare.

Sistem kontrole

Cilj ovog projekta je razviti učinkovit sistem kontrole požara baziran na umjetnoj inteligenciji koji bi s vremenom pokrivao sve evropske zemlje, a za sada je ograničen na njih nekoliko, pri čemu na tom popisu nije Hrvatska. S obzirom na to da je situacija posljednjih godina prilično alarmantna, a s novim toplinskim udarima i sušama kakve možemo očekivati svakog ljeta mogla bi se i pogoršati, jasno je da bi pomoć tehnologije u ranom otkrivanju požara mogla biti od velike važnosti. Tehnologija poput dronova već se koristi pri nadzoru prirode i prilikom gašenja požara, no do sada je njen učinak ipak bio prilično ograničen, piše Zimo.