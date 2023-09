Jeziva lista vještačke inteligencije o kraju svijeta: Postoje četiri scenarija, na spisku i AI

Softver vještačke inteligencije Googla - Bard iznio je neka jeziva predviđanja o tome kako će se svijet završiti.

Bard je smak svijeta stavio u četiri glavne kategorije, uključujući nuklearni rat i - vještačku inteligenciju.

Ali dalje je razjašnjeno da se svijet možda neće završiti na bilo koji od tih načina i da ljudi mogu da "prevaziđu" sve moguće izazove. Ali, također, upozorava da je "sudbina svijeta u rukama čovječanstva" i da imamo "moć" da sami sebe uništimo.

Ističe da ne postoji definitivan odgovor te nije uspio da tačno identificira kada bi kraj svijeta mogao da nastupi.

Četiri glavne kategorije

Prirodne katastrofe

- Masivan udar asteroida, supervulkanska erupcija ili globalna pandemija mogu potencijalno da zbrišu čovječanstvo. Veliki udar asteroida mogao bi da izazove široko rasprostranjeno uništenje i gubitak života, pa čak i dovesti do izumiranja ljudi - predviđa Bard.

Smatra se da je udar asteroida Čiksulub prije 66 miliona godina izazvao izumiranje dinosaurusa. Supervulkanska erupcija mogla bi da ispusti ogromnu količinu pepela i prašine u atmosferu, blokirajući sunce i izazivajući globalnu vulkansku zimu - to bi moglo dovesti do rasprostranjenog neuspjeha usjeva i gladi, i moglo bi otežati ljudima da prežive.

Globalna pandemija smrtonosne bolesti mogla bi da ubije milione ljudi i poremeti globalno društvo. Pandemija COVID-19 pokazala je koliko brzo bolest može da se proširi svijetom i izazove haos - navodi Bard.

Nuklearni rat

- Nuklearni rat između dvije ili više velikih sila mogao bi isto da dovede do kraja svijeta, ili direktno ili kroz nuklearnu zimu koja bi nastupila, prenosi Telegraf.rs.

Nuklearno oružje je veoma snažno i može da izazove rasprostranjenu destrukciju i gubitak života.

Veliki nuklearni rat mogao bi odmah da ubije milione ljudi, a radijacija koja bi uslijedila mogla bi da ubije puno više. To bi moglo da ispusti ogromnu količinu pepela i prašine u atmosferu, blokirajući sunce i izazivajući globalnu nuklearnu zimu, što bi moglo da dovede do rasprostranjenog propadanja usjeva i gladi i moglo bi otežati ljudima da prežive.

To bi izazvalo široko rasprostranjene ekonomske poremećaje i moglo bi dovesti do globalnog ekonomskog kolapsa, a to bi moglo otežati obnavljanje zemalja i dovesti do široko rasprostranjenih društvenih nemira. Na kraju, to bi moglo da izazove veliku štetu po životnu sredinu, uključujući kontaminaciju vode i zemljišta, što bi ljudima moglo da oteža život u nekim oblastima i dovede do dugoročnih zdravstvenih problema za preživjele - ističe Bard.

Klimatske promjene

- Ako se ne pozabavimo klimatskim promjenama, to bi moglo da dovede do katastrofalnih događaja kao što su porast nivoa mora, ekstremni vremenski događaji i masovno izumiranje.

Pored toga, klimatske promjene bi mogle da dovedu do kolapsa civilizacije tako što bi onemogućile funkcionisanje vlada i poremećaj globalnog ekonomskog sistema.

Važno je napomenuti da bi najgori utjecaj klimatskih promjena mogao da bude izbjegnut ako sada preuzmemo akcije za smanjenje emisije plinova staklene bašte. Međutim, ako ne preduzmemo mjere, utjecaji klimatskih promjena postat će sve ozbiljniji i mogli bi da otežaju preživljavanje ljudi na Zemlji - dodaje Bard.

Vještačka inteligencija (AI)

- Neki ljudi vjeruju da bi vještačka inteligencija na kraju mogla da postane toliko inteligentna da nadmaši ljudsku inteligenciju i odluči da eliminiše čovječanstvo.

Ovo je uobičajen scenarij u naučnoj fantastici, ali je također ozbiljna zabrinutost među nekim istraživačima vještačke inteligencije. AI bi se mogao koristiti za razvoj autonomnog oružja koje bi moglo ubijati bez ljudske intervencije.

Ovo bi moglo dovesti do slučajne ili namjerne trke u naoružanju, što bi na kraju moglo dovesti do nuklearnog rata. AI bi se mogao koristiti za stvaranje biološkog oružja ili drugih novih i opasnih oblika oružja - zaključuje Bard.