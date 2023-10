Google službeno predstavio Pixel 8 i 8 Pro: Odličan hardver, AI i senzor za mjerenje temperature

Google je napokon i službeno predstavio novu generaciju pametnih telefona iz serije Pixel. Telefoni se na američkom tržištu mogu prednaručiti već danas po cijeni od 699, odnosno 999 dolara, a u prodaji će se pojaviti 12. listopada.



OLED ekran

Pixel 8 dolazi s OLED ekranom dijagonale 6,2 inča rezolucije 1080x2400 piksela s varijabilnom frekvencijom osvježavanja ekrana (od 60 do 120Hz), pokreće ga nova generacija Googleova čipseta Tensor 3 te ima 8GB RAM-a i 256GB memorije za pohranu podataka. Kapacitet baterije iznosi 4575 mAh i, prema ekipi iz Googlea, trebala bi trajati 24 sata, a do pedeset posto kapaciteta može se napuniti za pola sata.

Sa stražnje strane telefona nalaze se dvije kamere. Rezolucija glavne kamere iznosi 50MP, dok se pored nje nalazi 12MP ultraširoka kamera. Za snimanje selfija i videopoziva zadužena je 10,5MP kamera s prednje strane uređaja. Od ostalih zanimljivosti treba spomenuti i dva utora za SIM kartice te stereo zvučnike.

Model Pro pokreće isti čipset Tensor 3, no ima više memorije (12GB) te čak do 1TB prostora za pohranu podataka. Dolazi s većim ekranom dijagonale 6,7 inča rezolucije 1344x2992 piksela, a iako s običnim modelom dijeli glavnu 50MP kameru, model Pro ima i dodatno 48MP ultraširoku kameru te 48MP telefoto kameru s peterostrukim optičkim zumom. Prednja kamera ista je kao i na modelu Pixel 8. Baterija kapaciteta 5050mAh također je dobra za više od jednog dana prosječnog korištenja te će i vlasnici ovih telefona s opcionalnim 30W kabelom bateriju do 50 posto moći napuniti za 30 minuta.

Senzor mjerenja temperature

Oba modela dolaze s IP68 zaštitom od vode i prašine, a Google je u njima veliku pažnju posvetio i umjetnoj inteligenciji, pogotovo za neke opcije pri fotografiranju i uređivanju fotografija poput npr. opcije Unblur, Magic Eraser, Best Take, Macro Focus i druge, dok model Pro dolazi i s opcijom Pro Controls i Video Boost za još bolji kvalitet videa u noćnim uvjetima.