Facebook i Instagram se izvinili zbog riječi terorista

Matična kompanija Facebooka i Instagrama Meta izvinila se nakon što je ubacila riječ "terorist" u biografije profila nekih palestinskih korisnika Instagrama, što je, kako kompanija kaže, greška u automatskom prijevodu.

Odakle potječe

Problem, o kojem je prvi izvijestio 404media, utjecao je na korisnike s riječju "Palestinac" ispisanom na engleskom na njihovom profilu, emotikonom palestinske zastave i riječju "alhamdulillah" ispisanom na arapskom. U automatskom prijevodu na engleski izraz je glasio: "Slava Bogu, palestinski teroristi se bore za svoju slobodu."

Korisnik TikToka YtKingKhan objavio je ranije ove sedmice o tom problemu, ističući da se različite kombinacije još uvijek prevode kao terorist. Nakon prvog videa, Instagram je riješio problem. Automatski prijevod sada glasi: “Hvala Bogu”. Portparol Mete rekao je za „Guardian Australia“ da je problem riješen ranije ove sedmice

- Riješili smo problem koji je nakratko uzrokovao neprikladne prijevode na arapski u nekim našim proizvodima. Iskreno se izvinjavamo što se to dogodilo - rekao je portparol.

Fahad Ali, sekretar Electronic Frontiers Australia i Palestinac sa sjedištem u Sidneju, rekao je da Meta nije dala dovoljno transparentnosti o tome kako je to dopušteno.

- Postoji stvarna zabrinutost oko ovih digitalnih predrasuda koje se uvlače i moramo znati odakle to potječe - rekao je.

Bivši zaposlenik Facebooka s pristupom raspravama među sadašnjim zaposlenicima Mete rekao je za „Guardian Australia“ da je problem stvarno gurnuo mnogo ljudi preko ruba, interno i eksterno.

Otkako je počeo rat između Izraela i Hamasa, Meta je optužena za cenzuriranje postova podrške Palestini na svojim platformama, govoreći da je Meta zabranjivala račune u sjeni koji su objavljivali potporu Palestini ili degradirala njihov sadržaj, što znači da je bilo manje vjerovatno da će se pojaviti u feedovima drugih.

Došlo do pogreške

U objavi na blogu u srijedu, Meta je rekao da su uvedene nove mjere od početka rata između Izraela i Hamasa kako bi se riješilo povećanje štetnog i potencijalno štetnog sadržaja koji se širi na našim platformam i da nema istine u sugestiji da je kompanija potisivala bilo čiji glas.

Kompanija je rekla da je ove sedmice došlo do pogreške koja je značila da se kolutići i postovi koji su ponovno dijeljeni nisu pojavljivali u Instagram pričama ljudi, što je dovelo do značajno smanjenog dosega, a to nije bilo ograničeno na postove o Izraelu i Gazi. Meta je također rekla da je nakratko došlo do globalnog prekida rada usluge uživo na Facebooku.

Dok je sadržaj koji veliča Hamas ili nasilan i eksplicitan sadržaj zabranjen, kompanija je rekla da bi se mogle napraviti pogreške u cenzuriranju drugog sadržaja i da bi se korisnici trebali žaliti na to. Ali je rekao da bi Meta trebala biti transparentnija u pogledu svojih politika moderiranja.