Maskovo utopijsko razmišljanje: Ljudi neće morati raditi, a ništa im neće faliti

Ilon Mask (Elon Musk) sastao se britanskim premijerom Rišijem Sunakom (Rishi) u Londonu tokom samita posvećenog sigurnosti umjetne inteligencije te su tokom više od sat razgovora pretresli brojne teme u vezi s tehnologijom, startupima te, naravno, AI. Za Maska je ovaj događaj dokaz kako ljudi sada ozbiljno shvataju umjetnu inteligenciju i vjeruje kako će taj dvodnevni samit ostati zapisan u povijesti po svojoj važnosti. Na njemu je, među inim, postignut dogovor nekoliko država i kompanija koje razvijaju AI, a prema kojem će one testirati nove AI modele prije nego budu dostupni javnosti. Među tim državama, važno je naglasiti, nema Kine.

Šta kada AI bude radio sve poslove

Jedna od najaktuelnijih tema u vezi s umjetnom inteligencijom u posljednjih godinu jeste njen utjecaj na tržište rada. Potencijal ove tehnologije tako je veliki da bi jednom mogla mnogima uzeti poslove i pitanje je što će se onda dogoditi, odnosno što će ljudi raditi i kako će zarađivati. Mask vjeruje kako će jednog dana AI zaista “moći sve raditi” tako da ljudi uopće neće imati potrebu za poslovima, osim onih poslova koje će raditi za vlastito zadovoljstvo. CEO Tesle britanskom je premijeru objasnio kako će ljudi u takvoj budućnosti imati univerzalne visoke prihode. Njegova je terminologija zanimljiva jer se općenito govori o univerzalnim osnovnim prihodima, dok Mask smatra kako ti prihodi neće biti osnovni, već - visoki.

Zahvaljujući tome, imat ćemo budućnost obilja u kojoj neće biti oskudice dobara i usluga, utopističko je Maskovo razmišljanje. No takvo nešto bi moglo dovesti do drugih izazova, odnosno kako je to slikovito opisao Mask, problema s duhom iz svjetiljke jer će ljudi morati biti oprezni oko stvari koje žele, piše CNN, prenosi Zimo.hr.

Postoje opasnosti

U razgovorima su se dotakli i regulative AI-ja, ali i humanoidnih robota koji bi se jednom mogli okrenuti protiv nas, odnosno mogli bi nas “svuda ganjati”, zbog čega bi trebali biti zabrinuti. Kako bi se izbjegle takve opasne situacije, predložio je nekoliko rješenja - od prekidača kojim bi ih mogli jednostavno isključiti pa do nekih ključnih riječi s kojima bi robote smirili.

Iako opasnosti postoje, Mask je uvjeren kako će umjetna inteligencija na kraju donijeti više dobra nego zla, no naglasio je kako šansa da AI prijeđe na tamnu stranu “nije nula”.