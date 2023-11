„Epic Worlds“ je film snimljen pametnim telefonom: Kako se pokazala Samsungova kamera

- Iznimno sam uzbuđena što me Samsung pozvao da budem dio Galaxy tima. Korištenje pametnog telefona za stvaranje tako nevjerovatnog kratkog filma bilo je zaista izvanredno i potpuno sam uživala u rezultatima i cijelom procesu - rekla je Majers i dodala:

- Privlače me jedinstveni projekti pa mi je rad sa Samsungom pružio priliku da više koristim svoju kreativnost i potaknem druge da isto to učine stvarajući vlastite kratke filmove. Jedva čekam da svi vide završnu kompilaciju „Epic Worlds“ jer je to saradnja na potpuno novom nivou.

Moć Galaxyja

Ovaj projekt slijedi prethodne uspješne kampanje poput „Filmed #withGalaxy“, u kojima se Samsung udružio s poznatim filmskim rediteljima kako bi demonstrirao moć Galaxyja u stvaranju kinematografskog sadržaja, piše Smartlife.rs.

„Epic Worlds“ nastavlja to naslijeđe i pokazuje da kreiranje odličnog sadržaja nadilazi snagu i kvalitet slike te ujedinjuje kreativnost, zajednicu i duh saradnje, što Galaxy svakako potiče. „Epic Worlds“ predstavlja poziv za kreatore sadržaja da iskoriste snagu Galaxy uređaja i ožive svoje najmaštovitije ideje. Uz Galaxy, stvaranje profesionalnog sadržaja dostupno je svima i na svakom mjestu.

Završnu verziju „Epic Worlds“ možete pogledati ovdje.