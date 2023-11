Facebook i Instagram pod novim udarom zbog naplate privatnosti: “Žele pratiti i profilirati ljude”

Od novembra korisnici Facebooka i Instagrama u Evropi moraju plaćati naknadu za račune bez oglasa, a u Meti tvrde da je ta odluka u skladu s propisima EU budući da mogu odlučiti smije li kompanija prikupljati njihove podatke i koristiti ih za ciljane oglase.



U skladu s presudom Suda

Račun bez oglasa stoji 9,99 eura mjesečno za korisnike na webu i 12,99 eura za korisnike na iOS-u i Androidu. Model predstavlja valjani oblik pristanka na uslugu finansiranu oglašavanjem i u skladu je s presudom Evropskog suda iz jula, tvrde u Meti.

Prije dva dana austrijsko udruženje za digitalna prava NOYB (None of Your Business), koje je osnovao aktivista za zaštitu privatnosti Maks Šrems (Max Schrems), požalilo se austrijskom regulatoru da Meta naplatom naknade za račune bez oglasa korisnicima zapravo naplaćuje privatnost.

Njenim stopama krenulo je u četvrtak i najveće evropsko udruženje za zaštitu potrošača i njenih 18 članica koje su pritužbu poslale mreži evropskih regulatora.

Meta traži od korisnika da pristanu na obradu podataka za potrebe oglašavanja, nudeći kao alternativu plaćanje naknade, a takva praksa predstavlja kršenje zakona EU o zaštiti potrošača i mora biti zaustavljena, poručili su.

Pritužbu je poslalo bugarsko, češko, dansko, francusko, grčko, italijansko, latvijsko, litvansko, nizozemskao, norveško, poljsko, slovačko, slovensko, špansko, švedsko i luksemburško udruženje za zaštitu potrošača, stoji na BEUC-ovoj stranici.

U Meti pak insistiraju da nova usluga korisnicima nudi mogućnost izbora.

Zahtjevi evropskih regulatora

- Opcija plaćanja naknade za račune bez oglasa uravnotežuje zahtjeve evropskih regulatora, korisnicima pruža mogućnost izbora, a Meti omogućuje da nastavi pružati usluge svim ljudima u EU, EEA i Švicarskoj - stoji u objavi Meta Platformsa od 30. novembra.