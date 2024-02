WhatsApp uvodi mogućnost zaključavanja razgovora na svim uređajima odjednom

Ekipa u WhatsAppu jednostavno nema mira. Izbacuju jednu novost za drugom, kao da žele, vidi vraga, zadržati vodeću poziciju u svijetu platformi za komunikaciju. Bilo kako bilo, sljedeća značajka koja stiže na ovaj servis je mogućnost zaključavanja razgovora (chatova) na svim povezanim uređajima odjednom.



Naime, ako isti WhatsApp račun koristite npr. na jednom ili više mobitela, a pored toga na kompjuteru i/ili tabletu, samo s jednog ćete moći zaključati određeni razgovor na svim uređajima odjednom.

Naprimjer, nađete se u situaciji da vodite razgovor na kompjuteru i zaboravite ga zaključati, moći ćete to obaviti „daljinski“ putem svog mobitela, budući da su svi razgovori sinhronizirani.

Ovaj benefit možete primijeniti u mnogim sferama života, samo se prepustite mašti i zamislite u kakvim biste se sve neugodnim situacijama mogli naći da neželjeni pogledi dopru do vaših povjerljivih razgovora. Naravno, osim ovog, već postoji opcija zaključavanja same aplikacije, no složit ćete se da još jedna razina zaštite nikako neće biti naodmet.

Ova značajka je trenutno dostupna u beta testerima, a uskoro će biti puštena svim korisnicima, piše mob.hr.