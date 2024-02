Jevrosimović progovorio o bezbjednosti života u digitalnom prostoru

U prethodnih nekoliko godina, pogotovo od perioda pandemije novog korona virusa naovamo, sve više poslovnih i privatnih aktivnosti seli se u digitalni prostor, piše Veselin Jevrosimović za Telegraf.rs.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti:

Potreba za radom od kuće, uključivanje u sisteme online trgovine i dostave, rast veštačke inteligencije i imperativ optimizacije IT infrastrukture, samo su neki od pokazatelja tog trenda.

Manje je očigledno da upravo zbog svega navedenog firme i pojedinci sve više prelaze na takozvana cloud rješenja i svoje servere i personalne računare čine dostupnim na internetu.



To, sa druge strane, podiže potrebu da se ozbiljna pažnja posveti sajber sigurnosti. Procjene nekih analitičara su da će uskoro gubitak koji kompanije širom svijeta bilježe uslijed hakerskih napada dostići sumu od deset milijardi dolara.

Potrebno imati razvijenu svijest

Da bi se to spriječilo, neophodno je da kod svih – od rukovodstva, preko zaposlenih, do pojedinaca koji internet i računare koriste za zabavu – bude razvijena svijest o opasnostima i osnovnim metodama zaštite. Za organizacije to podrazumijeva angažovanje eksperata za sigurnost mreža i opreme, kao i nabavku odgovarajućih softverskih i hardverskih rješenja za zaštitu.

Kućni korisnici moraju da budu mnogo obazriviji, da instaliraju antivirusna rješenja na svoje lične računare i da koriste samo pouzdane i provjerene internet servise. Ova godina mogla bi da bude posebno zanimljiva hakerima zbog globalnih političkih dešavanja i predstojećih olimpijskih igara.

Sukobi u svijetu se sve češće i u sve većoj mjeri prelivaju u virtuelni prostor, a posljedica su učestali sajber napadi u kojima kao kolateralna šteta mogu da nastradaju i oni koji nisu direktni učesnici.

Raste broj prevara

Dalje, raste i broj prevara na internetu. Elektronska pošta u kojoj se traži da uplatite određenu sumu da bi na vaš račun bila prebačena ogromna suma novca odavno je prevaziđena. Moderni napadi ove vrste neuporedivo su sofisticiraniji i koriste vještačku inteligenciju za kreiranje lažnih onlajn prodajnih mjesta i ponuda koje na prvi pogled zvuče fantastično.

Istraživanja su pokazala da je ljudska greška najčešći razlog uspješnih hardverskih napada. Ne postoje ti sistemi i stručnjaci za bezbjednost koji mogu da isprave štetu koju proizvedu nemar, neznanje i lakovjernost.

Zbog toga opet moram da ponovim da je obrazovanje u ovoj oblasti i širenje svijesti o potrebi pažljivog pristupa sadržajima na internetu od presudne važnosti - istakao je Jevrosimović.