Pokušao ukrasti robotaksi, ali nije znao kako ga pokrenuti

Prošlog vikenda jedan je muškarac u Los Anđelesu uhapšen jer je, vjerovali ili ne - pokušao ukrasti autonomni automobil.

Prazan auto

Nakon što je Waymov robotaksi u kojem, dakle, nema vozača, završio s vožnjom te je putnik napustio vozilo, jedan je muškarac, vidjevši upaljeni automobil koji je potpuno prazan, pomislio kako je to idealna prilika za krađu.



Ušao je u vozilo, no nije znao kako ga pokrenuti. S obzirom na to da je u vozilu detektirana osoba, automobil se nije pokrenuo, a unutar vozila iz Wayma su muškarca obavijestili da treba izaći iz njega.

On nije poslušao upozorenja te je bio uporan u pokušaju krađe. Iz Wayma su kontaktirali policiju koja je brzo riješila situaciju - muškarca su izvukli iz automobila i uhapsili ga, a iz Googleove su firme za medije potvrdili ovaj incident te napomenuli kako niko nije ozlijeđen niti je nastala materijalna šteta.

1 do 3 godine zatvora

Još nije poznato kakva će se optužnica podići protiv muškarca - ako to bude za krađu automobila, u zatvoru može provesti do tri godine, odnosno do godinu ako bude optužen za provalu u vozilu, a ne i pokušaj njegove krađe, piše Zimo.